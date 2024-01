UFC 300: Justin Gaethje defende cinturão da BMF contra Max Holloway, Jim Miller pega Bobby Green

O UFC 300 adicionou sua segunda luta pelo título – de certa forma – com um confronto BMF entre Justin Gaethje e o ex-chefão dos penas Max Holloway.

Além disso, Jim Miller realizou seu desejo de lutar no evento pay-per-view, atraindo o veterinário Bobby Green, anunciou o CEO do UFC, Dana White, na terça-feira via mídia social.

O UFC 300 acontece no dia 13 de abril na T-Mobile Arena, em Las Vegas. White anunciou na semana passada uma luta no peso palha feminino entre a campeã Zhang Weili e Yan Xiaonan, adicionando a primeira peça de ouro em disputa no pay-per-view ESPN +.

Gaethje faz a primeira defesa do cinturão que o UFC reviveu no ano passado com uma revanche de “The Highlight” contra Dustin Poirier no UFC 291. Em uma reviravolta chocante, Gaethje engomou Poirier com um nocaute na cabeça para conquistar o cinturão de zinco, inicialmente concebido para a luta principal do UFC 244 entre Nate Diaz e Jorge Masvidal.

Esperava-se que Gaethje estivesse na fila para o verdadeiro ouro contra o campeão dos leves, Islam Makhachev, que deveria estar disponível para lutar neste verão. Mas em vez disso, ele enfrentará Holloway, cujo caminho de volta ao título dos penas foi bloqueado por um trio de derrotas para o campeão Alexander Volkanovski. Em sua partida mais recente, Holloway retirou Chan Sung Jung por nocaute, aumentando sua atual seqüência de vitórias para duas após seu terceiro revés para Volkanovski.

Miller teve uma reviravolta rápida – e que ele pediu publicamente – após finalizar Gabriel Benitez no último sábado no UFC Vegas 84. Na coletiva pós-luta, ele convocou uma luta no UFC 300 contra o veterano dos meio-médios Matt Brown, e para o locutor de longa data do UFC. Bruce Buffer para lhe dar uma introdução muito especial.

Aqui está o card do UFC 300 como está: