UFC Cidade do México ganha nova atração principal após Amir Albazi ser forçado a sair do card

O ex-campeão peso mosca do UFC, Brandon Moreno, deve revanche o recente desafiante ao título do UFC, Brandon Royval, no UFC Cidade do México.

Um oficial do UFC confirmou Moreno x Royval 2 para o MMA Fighting após uma reportagem inicial da ESPN.com. Moreno estava escalado para enfrentar Amir Albazi, mas Albazi foi forçado a se retirar do evento devido a uma lesão no pescoço, escreveu ele no X.

“Estou fora da luta contra Moreno no dia 24 de fevereiro”, escreveu Albazi. “Tenho lidado com uma grave lesão no pescoço nas últimas semanas. Depois de alguns exames os médicos do UFC decidiram me tirar da luta imediatamente. Quero pedir desculpas aos fãs e ao UFC. Estarei de volta inshallah.”

Moreno e Royval lutaram pela primeira vez em novembro de 2020, no UFC 255, quando ambos disputavam o título peso mosca do UFC. Moreno parou Royval faltando um segundo para o fim do primeiro round por nocaute técnico, ganhando uma chance pelo título contra o então campeão Deiveson Figueiredo, que terminou empatado e gerou um quarteto de lutas pelo título.

Moreno venceu a série contra o Figueiredo com duas vitórias, uma derrota e um empate. No processo, ele recuperou o título peso mosca do UFC antes de perdê-lo em sua luta mais recente, uma revanche contra o atual campeão Alexandre Pantoja que marcou seu segundo revés contra o brasileiro.

Royval volta à luta apenas um mês depois de sofrer uma derrota por decisão para Pantoja no co-headliner do UFC 296 nos últimos meses. O revés resultou em uma sequência de três vitórias consecutivas que lhe deu sua primeira chance pelo título.

O UFC Cidade do México está programado para acontecer no dia 24 de fevereiro na Arena CDMX na Cidade do México e ir ao ar na ESPN+.