UFC Fight Night: Dolidze x Imavov Card: Quais lutas acontecerão neste sábado no octógono do UFC?

Tele Noite de Luta do UFC card no Apex em Las Vegas promete noite emocionante de lutas neste sábado, com Roman Dolidze e Nassourdine Imavov liderando o evento principal.

Os dois lutadores estão no peso médio, categoria que atualmente conta com Dricus du Plessis como campeão.

Soco brutal nocauteia estrela do Muai Thai durante luta brutal

Roman Dolidze, 8º colocado na divisão, é o favorito para a disputa. Ele buscará se redimir após sua última luta em 2023, onde sofreu derrota para Marvin Vetori.

Nassourdine Imavov, classificado em 11º, também vem de uma fase difícil, com uma derrota para Sean Strickland e uma declaração de não-contestação contra Chris Curtis. Ambos os lutadores estão ansiosos para voltar ao caminho das vitórias e subir na classificação na divisão competitiva.

O Confronto Dolidze-Imavov tem implicações significativas no cenário dos médios do UFC, já que o vencedor estará um passo mais perto de uma potencial disputa pelo título na divisão. Com Dricus du Plessis recentemente coroado, a competição na divisão se intensificou e cada vitória é importante para subir no ranking e ficar mais perto da briga pelo título.

O co-evento principal da noite apresenta Renato Moicano e Drew Dober na categoria leve. Classificados em 13º e 15º, respectivamente, os dois lutadores buscarão uma vitória que lhes permita dar um salto significativo no ranking dos leves.

Com esses confrontos emocionantes, o UFC Fight Night promete uma noite cheia de ação e drama, onde os fãs podem esperar lutas intensas com lutadores que buscam se firmar como figuras de destaque em suas respectivas divisões.

Cartão All-Star do UFC Vegas 85

Roman Dolidze x Nassourdine Imavov

Renato Moicano vs. Drew Bom

Randy Brown x Muslim Salikhov

Viviane Araújo vs. Natália Silva

Aliaskhab Khizriev vs. Makhmud Muradov

Gilbert Urbina x Charles Radtke

Card preliminar do UFC Vegas 85