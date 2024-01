UFC Phenom Khamzat Chimaev mostra transformação drástica em foto surpreendente de hospital

Khamzat Chimaev, o invicto UFC contendor peso médio, despertou preocupação entre seus seguidores com uma atualização recente nas redes sociais. Após sua última luta no UFC 294, onde lutou contra Kamaru Usman, Chimaev enfrenta um difícil caminho de recuperação.

O lutador russo, conhecido por sua formidável presença no octógono, sofreu lesões graves durante a intensa luta. A ESPN informou que Chimayev rompeu um ligamento da mão direita. Inicialmente, havia esperança de evitar a cirurgia, mas as circunstâncias levaram a uma mudança de planos.

Chimayev, numa sessão Instagram Live, revelou a sua situação médica. “Vou fazer uma cirurgia, uma operação daqui a uma, duas semanas”, anunciou. Seu compromisso com o esporte ficou claro ao acrescentar: “Depois disso, faça a recuperação, volte, esmague alguém”.

Chimaev chocou os fãs nas redes sociais

A gravidade de sua condição ficou mais evidente quando Chimayev compartilhou uma foto pós-operatória do hospital. Os fãs ficaram chocados com sua transformação, pois ele parecia quase irreconhecível. Acompanhando a foto, ele expressou sua dedicação e amor pela profissão. “Eu estava muito doente, minha mão estava machucada, então não pude voltar imediatamente, quero contar a todas as fontes, quero me ver na batalha mais do que todos vocês, adoro esse trabalho, farei e Prove que sou o melhor, como sempre fazemos, e voltarei em breve aos treinos do Insha’Allal”, escreveu ele.

Desde então, a postagem foi removida das redes sociais, aumentando a preocupação de seus fãs e seguidores.

A jornada de Chimaev no UFC tem sido espetacular, com um recorde impecável de 13-0. Sua situação atual, no entanto, representa um novo tipo de desafio. O caminho para a recuperação e o retorno aos ringues é muitas vezes repleto de incertezas, mas Chimayeva determinação parece inabalável.