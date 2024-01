UFC Vegas 84: Manel Kape x Matheus Nicolau cancelado após perda de peso de Kape

A co-luta principal do UFC Vegas 84 entre Manel Kape e Matheus Nicolau foi cancelada após a perda de peso de Kape, confirmaram dirigentes do UFC e da Comissão Atlética de Nevada ao MMA Fighting na sexta-feira.

Kape estava 3,5 libras acima do limite para uma luta peso mosca fora do título, que pesa 126 libras. O dirigente do UFC disse que não está claro no momento se a luta será remarcada para uma data posterior.

Inicialmente, o MMA Fighting informou que a luta continuaria como uma luta peso-casado, com Kape perdendo 25% de sua bolsa para Nicolau. Mas em vez disso, a luta foi cancelada.

Kape e Nicolau foram uma revanche de um encontro de março de 2021 no UFC Vegas 21, e Nicolau derrotou Kape por decisão dividida. Kape agora perdeu peso duas vezes na balança para uma luta de peso mosca, chegando a três libras acima do limite de peso mosca para uma luta com Ode Osbourne em agosto de 2021.

A luta no peso leve entre Jim Miller e Gabriel Benitez pode ser transferida para o co-evento principal da luta principal do UFC Vegas 84, uma revanche pelo título dos meio-pesados ​​entre Johnny Walker e Magomed Ankalaev. O evento acontece no UFC APEX, em Las Vegas, e vai ao ar na ESPN+.