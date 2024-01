UFPE oferecerá mais de 7 mil vagas no SISU 2024

O período de inscrições para a próxima edição do SISU (Sistema de Seleção Unificada) começará nas próximas semanas. Assim, as instituições participantes do processo já divulgaram quantas vagas serão oferecidas para os estudantes inscritos.

Uma das instituições que divulgou a quantidade de vagas para o SISU 2024 é a UFPE (Universidade Federal do Pernambuco), que já publicou o termo de adesão ao programa.

Assim, para que você descubra quantas vagas estarão disponíveis e como participar da seleção, trouxemos um resumo completo com as principais informações sobre a participação da UFPE no SISU 2024. Vamos conferir!

SISU 2024: UFPE disponibilizou mais de 7 mil vagas

Como o período de inscrições para participar do SISU 2024 começará em breve, diversas instituições já divulgaram o termo de adesão referente ao programa. Dentre elas, podemos citar a UFPR, que já revelou qual será a quantidade de vagas para os estudantes interessados em concorrer por meio da próxima edição do SISU.

No documento, a UFPE indica que irá oferecer 7.012 vagas para 105 cursos de graduação diferentes ministrados em campi da instituição. A UFPE é a segunda segunda universidade com mais oferta de vagas no SISU 2024, após a UFRJ.

Os cursos oferecidos serão ministrados nos campi da UFPE em Recife, Caruaru e Vitória de Santo Antão. Segundo as informações divulgadas, as vagas serão distribuídas da seguinte forma:

5.522 vagas para o campus da UFPE em Recife;



1.060 para o campus da UFPE em Caruaru;



430 vagas para o campus da UFPE em Vitória de Santo Antão.





Você também pode gostar:

É importante lembrar que, conforme indicado no edital do SISU 2024 divulgado pelo MEC, a reserva de vagas será baseado nos critérios estabelecidos pela Lei de Cotas e também pelas políticas de ações afirmativas de cada uma das instituições de ensino participantes. No caso da UFPE, metade das vagas serão destinadas aos estudantes que cursaram todo o ensino médio em escola da rede pública. Dentro dessa categoria, também serão destinadas vagas para candidatos cuja renda familiar bruta per capita mensal seja menor ou igual a um salário mínimo e meio, estudantes autodeclarados Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) e pessoas com deficiência.

Além disso, a UFPE também irá utilizar um programa de bônus na seleção dos candidatos participantes do SISU. Será oferecido o bônus de 10% sobre a média final do ENEM 2023 para os seguintes estudantes:

1) Estudantes interessados no curso de Medicina, oferecido no campus de Recife, e que cursaram todo o ensino médio no estado de Pernambuco e vivem no estado.

2) Estudantes interessados nos cursos ministrados em Caruaru e Vitória, que residem nessas cidades e que cursaram ou concluíram todo o ensino médio em escolas das mesorregiões da Zona da Mata Pernambucana e do Agreste Pernambucano.

UFPE no SISU: quem poderá concorrer?

Todos os estudantes que realizaram a prova do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) em 2023 poderão concorrer às vagas oferecidas pela UFPE.

Os candidatos aprovados poderão ingressar no primeiro e no segundo semestre de 2024 e a divisão será baseada da classificação no processo seletivo segundo a nota do ENEM apresentada no momento da inscrição. As vagas serão preenchidas pelas instituições conforme a ordem de classificação dos candidatos, que será baseada nas notas obtidas no ENEM. Assim, o candidato não poderá escolher em qual semestre irá ingressar, uma vez que isso dependerá da classificação final.

O resultado do ENEM 2023 será publicado no dia 16 de janeiro, segundo o calendário divulgado pelo MEC. No caso da UFPE, é necessário que os estudantes não tenham zerado a redação do ENEM.

SISU 2024: inscrições começam em breve

Segundo o calendário do SISU 2024, o período de inscrições para participar do programa começa no dia 22 de janeiro e todos os estudantes poderão realizar a própria inscrição até o dia 25 de janeiro.

A primeira chama de candidatos aprovados será paliçada no dia 30 de janeiro e os estudantes convocados deverão realizar os procedimentos de matrícula na instituição escolhida entre os dias 01 e 07 de fevereiro.

Os estudantes também poderão participar da lista de espera do SISU entre 30 de janeiro e 07 de fevereiro. O resultado da lista será divulgado em data a ser definida por cada uma das instituições participantes.