ÚLTIMA SEMANA para entrar na AERONÁUTICA: vagas para nível FUNDAMENTAL com iniciais de quase R$ 4 mil

Aviso de Convocação está disponível no site da Força Aérea Brasileira. Inscrições seguem até a próxima semana.

As inscrições para ingresso na Aeronáutica estão entrando na última semana. Os interessados têm até a próxima segunda-feira, dia 29, para realizar a candidatura.

As vagas são destinadas a Prestação do Serviço Militar Temporário, em caráter voluntário, para o ano de 2024 (QCBCon 2024).

Para concorrer a uma das vagas, os candidatos devem comprovar formação em nível fundamental.

Lembrando que as vagas são destinadas a contratação temporária, ou seja, sem direito a pensão ou aposentadoria após o término do contrato.

Confira mais informações.

Quais são as vagas da Aeronáutica?

As oportunidades são destinadas para as sete unidades operacionais da FAB distribuídas entre as cinco regiões do país.

São diversas vagas disponíveis em cada um dos editais das seguintes unidades:



Você também pode gostar:

Belém;

Brasília;

Canoas;

Manaus;

Recife;

Rio de Janeiro e

São Paulo.

Entre as áreas oferecidas pelos editais estão as de eletricista, motorista, armador, mecânico, operador, marinheiro, torneiro, pedreiro, entre muitas outras.

Ao serem incorporados na FAB, os aprovados serão declarados como cabos do Quadro de Cabos da Reserva de 2ª Classe Convocados (QCBCon) e no Corpo de Graduados da Reserva da Aeronáutica.

O salário inicial dos aprovados é de R$ 3.739,30.

Quem pode se candidatar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar os seguintes requisitos:

Ser brasileiro;

Ser voluntário;

Ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos de idade até a data da sua incorporação;

Não ter completado 41 (quarenta e um) anos de idade até a data da sua incorporação;

Possuir diploma ou certificado de conclusão do ensino fundamental, devidamente registrado, emitido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação;

Possuir os Requisitos Específicos exigidos para a área profissional pretendida, conforme Anexo E;

Caso seja ex-militar ou militar da ativa, não ter completado, até a data da incorporação, 73 (setenta e três) meses de efetivo serviço, prestado a qualquer uma das Forças Armadas, contínuos ou não, considerada qualquer espécie de Serviço Militar (inicial, estágios, dilação, prorrogações e outros);

Se praça da ativa, estar classificada, no mínimo, no “Bom Comportamento”;

Não ser praça estabilizada das Forças Armadas ou de Força Auxiliar;

Se praça da ativa ou da reserva não remunerada, não possuir graduação superior à de Cabo;

Não ter sido a praça excluída ou licenciada a bem da disciplina;

Não ter sido, anteriormente, desligado de curso ou estágio ministrado em estabelecimento militar de ensino, por motivo disciplinar ou de conceito moral;

Possuir idoneidade moral, que poderá ser apurada por meio de averiguação da vida pregressa junto aos órgãos públicos competentes;

Não estar respondendo, na data prevista para a incorporação, a processo criminal na Justiça Militar ou Comum;

Não estar cumprindo pena por crime comum, militar ou eleitoral, nem estar submetido a medida de segurança;

Não ter sido condenado em processo criminal com sentença transitada em julgado;

Não ter sido punido por ato lesivo ao patrimônio público de qualquer esfera de governo, em processo disciplinar, administrativo ou judicial;

Não ter sido expulso ou julgado desertor, nos termos da legislação que regula o Serviço Militar;

Se do sexo masculino, encontrar-se em dia com as obrigações militares por ocasião da etapa de Concentração Final/Habilitação à Incorporação;

Não ser detentor de Certificado de Isenção do Serviço Militar motivado por incapacidade física, mental ou moral;

Não se encontrar, na data prevista para a incorporação, vinculado a qualquer cargo, emprego ou função pública, ainda que da Administração Pública Indireta, mesmo que de natureza temporária, exceto para os profissionais da área de saúde; e

Estar em dia com suas obrigações eleitorais.

Como se inscrever?

Os interessados em participar do processo seletivo do Comando da Aeronáutica têm até o dia 29 de janeiro de 2024 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site do Comando da Aeronáutica.

As inscrições são gratuitas.

Quais as etapas de seleção?

O processo seletivo para o Comando da Aeronáutica contará com as seguintes etapas:

Entrega de Documentos (ED) de caráter classificatório.

de caráter classificatório. Validação Documental (VD) de caráter classificatório.

de caráter classificatório. Avaliação Curricular (AC) de caráter classificatório.

de caráter classificatório. Concentração Inicial (CI).

Inspeção de Saúde (INSPSAU) de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF) de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Concentração Final e Habilitação à Incorporação (CF).

Clique aqui para ler os editais de cada unidade da FAB na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo e a distribuição das vagas por cargo.