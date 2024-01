Último dia de inscrição para este concurso da Polícia Civil com 445 vagas

Os salários do concurso da Polícia Civil são acima de R$ 10 mil

Com salários excelentes, o concurso da Polícia Civil está aberto e anunciando que esta segunda, 15 de janeiro, é o último dia para inscrição.

São mais de 400 vagas.

Concurso da Polícia Civil

Hoje é o último dia para quem quer embarcar na jornada do concurso público da Polícia Civil de Pernambuco (PC PE). Se você ainda não se inscreveu, corra! O relógio está contando, e as inscrições encerram às 18h.

Não deixe para a última hora! O processo de inscrição acontece exclusivamente no site do Cebraspe, a mente por trás da organização desse evento. E não se esqueça do detalhe importante: o investimento para garantir sua participação varia entre R$ 250,00 e R$ 350,00, dependendo do cargo dos seus sonhos.

É a sua chance de fazer parte da Polícia Civil de Pernambuco.

Cargos, Vagas e Salários do Concurso PC PE

O concurso da Polícia Civil de Pernambuco (PC PE) oferece oportunidades em diversos cargos, cada um com suas respectivas vagas e salários. Confira a seguir:



Agente: 250 vagas, com salário de R$ 4.700,00.

Escrivão: 150 vagas, com salário de R$ 4.700,00.

Delegado: 45 vagas, com salário de R$ 10.930,51.

Detalhes das Etapas do concurso da Polícia Civil

O concurso PC PE consistirá em duas etapas, cada uma com suas particularidades:

1ª Etapa:

Provas objetivas e discursivas: Eliminatórias e classificatórias para todos os cargos.

Prova prática de digitação: Eliminatória, aplicada exclusivamente para o cargo de Escrivão de Polícia.

Exames médicos: Eliminatórios para todos os cargos.

Prova de capacidade física: Eliminatória para todos os cargos.

Avaliação psicológica: Eliminatória para todos os cargos.

Investigação social: Eliminatória para todos os cargos.

Prova oral: Eliminatória e classificatória, reservada ao cargo de Delegado de Polícia.

Avaliação de títulos: Classificatória, aplicada somente para o cargo de Delegado de Polícia.

2ª Etapa:

O caminho para se tornar um profissional da Polícia Civil de Pernambuco envolve desafios e etapas diversas, garantindo a seleção dos melhores candidatos para desempenhar essas importantes funções.

Fases detalhadas

O concurso da Polícia Civil de Pernambuco (PC PE) se desdobrará em diversas etapas, abrangendo avaliações objetivas, discursivas, práticas e avaliações físicas. Vamos explorar detalhadamente cada uma dessas etapas:

1ª Etapa:

Provas Objetivas e Discursivas: Etapa eliminatória e classificatória para todos os cargos. Essas avaliações testarão o conhecimento dos candidatos em diversas áreas relacionadas às funções policiais.

2ª Etapa:

Curso de Formação: Após serem aprovados nas etapas anteriores, os candidatos passarão por um curso de formação. Essa etapa é eliminatória e tem o objetivo de preparar os futuros profissionais para as responsabilidades da carreira na Polícia Civil de Pernambuco.

Provas do Concurso PC PE

As provas objetivas do aguardado concurso da Polícia Civil de Pernambuco (PC PE) estão marcadas para acontecer em datas específicas, de acordo com os cargos. Confira abaixo as informações detalhadas:

Agente e Escrivão: Data da Prova: 25 de fevereiro de 2024 Composição da Prova: 60 a 100 questões de múltipla escolha, abrangendo diversos temas.



Conteúdo Programático:

Noções de Direito (Legislação Estadual, Constitucional, Administrativo, Penal, Processual Penal)

Conhecimentos Específicos (Língua Portuguesa, Informática, Raciocínio Lógico, Contabilidade Geral, Estatística, Atualidades)

Delegado: Data da Prova: 03 de março de 2024 Composição da Prova: Questões distribuídas em disciplinas específicas.



Conteúdo Programático:

Direito Constitucional, Administrativo, Penal, Processual Penal

Legislação Penal e Processual Penal Extravagante, Estadual

Medicina Legal, Criminologia

Direito Civil e Empresarial, Processual Civil, Tributário, Ambiental

As provas objetivas são de caráter eliminatório e classificatório, com peso de 100,00 pontos para o cargo de Delegado e 60,00 pontos para os cargos de Agente e Escrivão. A reprovação e eliminação do concurso ocorrerão caso o candidato não alcance as notas mínimas estabelecidas: 40,00 pontos para Delegado e 24,00 pontos para Agente e Escrivão.

Fases Concurso PC PE

Além das provas objetivas, o concurso para a Polícia Civil de Pernambuco (PC PE) inclui diversas fases adicionais para avaliar habilidades específicas dos candidatos. Confira as etapas detalhadas:

1. Provas Discursivas:

Agente e Escrivão: P3 para Agente e Escrivão, valendo 30,00 pontos. Redação sobre tema relevante na área de Segurança Pública, até 30 linhas.

Delegado: P2 para Delegado, totalizando 100,00 pontos. Duas questões curtas, respondidas em até 10 linhas cada (total de 30,00 pontos). Uma peça prático-profissional, até 60 linhas (70,00 pontos).



2. Prova Prática de Digitação:

Aplicada exclusivamente para o cargo de Escrivão de Polícia.

Caráter eliminatório, valendo 10,00 pontos.

Duração de 10 minutos.

Digitação de um texto predefinido em computador compatível.

3. Prova de Capacidade Física:

Inclui testes como flexão de braço, impulsão horizontal, natação em 50m e corrida de 12 minutos.

Valores variam entre gêneros e são requisitos eliminatórios.

4. Prova Oral:

Aplicada somente para o cargo de Delegado de Polícia.

Valendo 100,00 pontos.

Aborda áreas específicas de conhecimento por meio de perguntas respondidas oralmente, incluindo arguições da banca examinadora.

Duração de até 20 minutos.

5. Avaliação de Títulos:

Classificatório.

Aplicada aos candidatos aprovados na prova oral para o cargo de Delegado de Polícia.

Convocação para a apresentação de títulos.

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever até o dia 15 de janeiro, ao custo de R$ 250,00 a R$ 350,00, através do site da banca Cebraspe.