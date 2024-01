ÚLTIMO DIA: Marinha encerra HOJE as inscrições para 631 vagas de níveis fundamental, médio e técnico

Editais estão disponíveis em todas as regiões do Brasil. Inscrições devem ser realizadas no site de cada distrito naval.

Hoje é o último dia para realizar a inscrição no processo seletivo da Marinha do Brasil destinado ao Serviço Militar Voluntário (SMV).

Os interessados irão atuar como Praças da Reserva de 2ª Classe da Marinha (RM2) nos cargos de cabo e marinheiro especializado.

O objetivo é contratar 631 novos militares com formação em nível fundamental, médio ou técnico nas áreas de saúde, administrativa, apoio e industrial.

Confira mais informações a seguir:

Quais são as vagas da Marinha do Brasil?

Ao todo, a Marinha do Brasil, por meio do Serviço Militar Voluntário, oferece 631 vagas para o cargo de cabo e marinheiro especializado em diferentes áreas da corporação.

As vagas são de caráter temporário com duração máxima de oito anos, podendo ser renovada anualmente a cargo e necessidade da Marinha.

Os militares temporários são os integrantes da reserva de 2º Classe da Marinha incorporados para prestar serviço militar em caráter transitório e regional, não gerando qualquer expectativa quanto a permanência e a estabilidade, as quais somente se admitem aos militares de carreira.



Você também pode gostar:

As vagas estão distribuídas entre as seguintes áreas e distritos navais:

1º Distrito Naval – 186 vagas – Sede da Marinha do Brasil. Composto pelos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais;

Área da Saúde

Administração Hospitalar – 2 vagas;

Enfermagem – 31 vagas;

Farmácia – 4 vagas;

Higiene Dental – 5 vagas;

Nutrição – 1 vaga;

Patologia – 1 vaga;

Radiologia – 5 vagas;

Área Industrial

Desenho Mecânico – 1 vaga;

Eletrônica – 9 vagas;

Eletrotécnica – 4 vagas;

Estruturas Navais – 2 vagas;

Gráfica – 2 vagas;

Metalurgia – 3 vagas;

Motores – 13 vagas;

Química – 1 vaga;

Marcenaria – 2 vagas.

Área Administrativa / Apoio

Barbeiro – 1 vaga;

Cozinheiro – 5 vagas;

Motorista – 31 vagas;

Administração – 43 vagas;

Ciências Contábeis – 5 vagas;

Processamento de Dados – Infraestrutura – 9 vagas;

Processamento de Dados – Desenvolvimento de Sistemas – 2 vagas;

Processamento de Dados – Banco de Dados – 1 vaga;

Processamento de Dados – Segurança da Informação – 3 vagas.

2º Distrito Naval – 60 vagas – Bahia e Sergipe

Área da Saúde

Administração Hospitalar – 2 vagas;

Enfermagem – 12 vagas;

Farmácia – 2 vagas;

Higiene Dental – 2 vagas;

Patologia – 2 vagas.

Área Industrial

Mecânica – 4 vagas;

Eletrônica – 1 vaga;

Eletrotécnica – 2 vagas;

Motores – 9 vagas.

Área Administrativa / Apoio

Cozinheiro – 1 vaga;

Motorista – 7 vagas;

Administração – 8 vagas;

Ciências Contábeis – 4 vagas;

Processamento de Dados – 4 vagas;

3º Distrito Naval – 138 vagas – Rio Grande do Norte

Área da Saúde

Enfermagem – 37 vagas;

Farmácia – 3 vagas;

Higiene Dental – 5 vagas;

Nutrição – 1 vaga;

Patologia – 4 vagas;

Prótese Dentária – 2 vagas;

Área Industrial

Edificações – 5 vagas;

Telecomunicações – 1 vaga;

Eletrônica – 6 vagas;

Eletrotécnica – 14 vagas;

Mecânica – 6 vagas;

Metalurgia – 5 vagas;

Motores – 7 vagas;

Marcenaria – 4 vagas.

Área Administrativa / Apoio

Cozinheiro – 4 vagas;

Motorista – 13 vagas;

Arrumador – 2 vagas;

Administração – 13 vagas;

Ciências Contábeis – 1 vaga;

Processamento de Dados – 5 vagas;

4º Distrito Naval – 22 vagas – Pará

Área da Saúde

Enfermagem – 12 vagas;

Patologia – 1 vaga;

Radiologia – 1 vaga;

Área Industrial

Edificações – 2 vagas;

Metalurgia – 3 vagas;

Área Administrativa / Apoio

Contabilidade – 1 vaga;

Processamento de Dados – 2 vagas;

5º Distrito Naval – 62 vagas – Rio Grande do Sul

Área da Saúde

Enfermagem – 16 vagas;

Farmácia – 1 vaga;

Higiene Dental – 3 vagas;

Patologia – 1 vaga;

Prótese Dentária – 1 vaga;

Radiologia – 1 vaga;

Área Industrial

Edificações – 3 vagas;

Eletrônica – 3 vagas;

Eletrotécnica – 4 vagas;

Mecânica – 1 vaga;

Metalurgia – 4 vagas;

Marcenaria – 1 vaga.

Área Administrativa / Apoio

Barbeiro – 1 vaga;

Motorista – 5 vagas;

Arrumador – 2 vagas;

Administração – 11 vagas;

Ciências Contábeis – 1 vaga;

Processamento de Dados – Infraestrutura – 3 vagas;

6º Distrito Naval – 27 vagas – Mato Grosso e Mato Grosso do Sul

Área da Saúde

Enfermagem – 3 vagas;

Farmácia – 2 vagas;

Patologia – 1 vaga;

Área Industrial

Mecânica – 2 vagas;

Eletrotécnica – 2 vagas;

Química – 1 vaga;

Metalurgia – 2 vagas;

Marcenaria – 2 vagas.

Área Administrativa / Apoio

Barbeiro – 1 vaga;

Motorista – 6 vagas;

Arrumador – 2 vagas;

Administração – 3 vagas;

7º Distrito Naval – 53 vagas – Tocantins, Goiás e Distrito Federal

Área da Saúde

Enfermagem – 24 vagas;

Nutrição – 4 vagas;

Patologia – 9 vagas;

Prótese Dentária – 1 vaga;

Radiologia – 1 vaga;

Área Industrial

Gráfica – 1 vaga;

Mecânica – 1 vaga;

Metalurgia – 1 vaga;

Área Administrativa / Apoio

Barbeiro – 1 vaga;

Motorista – 5 vagas;

Arrumador – 2 vagas;

Administração – 1 vaga;

Ciências Contábeis – 1 vaga;

Processamento de Dados – 1 vaga;

8º Distrito Naval – 38 vagas – São Paulo e Paraná

Área da Saúde

Enfermagem – 3 vagas;

Higiene Dental – 1 vaga;

Prótese Dentária – 1 vaga;

Área Industrial

Eletrônica – 1 vaga;

Eletrotécnica – 2 vagas;

Área Administrativa / Apoio

Motorista – 9 vagas;

Cozinheiro – 1 vaga;

Administração – 13 vagas;

Ciências Contábeis – 1 vaga;

Processamento de Dados – 6 vagas;

9º Distrito Naval – 45 vagas – Amazonas

Área da Saúde

Enfermagem – 3 vagas;

Patologia – 1 vaga;

Prótese Dentária – 1 vaga;

Área Industrial

Edificações – 1 vaga;

Eletrotécnica – 1 vaga;

Geodésia e Cartografia – 4 vagas;

Motores – 6 vagas;

Metalurgia – 7 vagas;

Marcenaria – 2 vagas;

Telecomunicações – 1 vaga.

Área Administrativa / Apoio

Motorista – 4 vagas;

Administração – 9 vagas;

Ciências Contábeis – 2 vagas;

Processamento de Dados – 4 vagas;

Qual o salário oferecido pela Marinha?

A principio, o candidato aprovado contratado temporariamente pela Marinha receberá remuneração inicial de R$ 3.576,21 para o cargo de cabo, enquanto o salário para o cargo de marinheiro especializado é de R$ 2.704,90.

Requisitos para vagas do SMV Marinha do Brasil

Para concorrer a uma das vagas oferecidas pelo SMV Marinha do Brasil o candidato precisa atender aos seguintes requisitos:

ser voluntário;

ser brasileiro nato, nos termos do art. 12, inciso I e seu § 3º, inciso VI, da CRFB/1988;

ter mais de 18 (dezoito) anos e menos de 41 (quarenta e um) anos de idade, até 11 de setembro de 2023, data da incorporação;

possuir bons antecedentes de conduta, a ser apurado por meio de averiguação da vida pregressa do voluntário (a), por meio da Verificação de Dados Biográficos (VDB);

ter concluído ou estar em fase conclusão do curso técnico necessário para a vaga na qual concorre;

estar registrado e regular no órgão fiscalizador da profissão a que concorre, até a data da incorporação;

estar em dia com as obrigações eleitorais;

estar em dia com as obrigações militares, conforme determina a legislação do Serviço Militar.

Inscrições Marinha do Brasil 2024

Para concorrer a uma das vagas oferecidas pela Marinha do Brasil, o candidato deve realizar a inscrição até o dia 19 de janeiro diretamente pelo site do distrito naval no qual tem interesse.

No site da Marinha do Brasil e possível consultar o link para cada distrito.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 65.

Como é o processo seletivo da Marinha?

Os candidatos inscritos no concurso da Marinha do Brasil serão selecionados por meio de seis etapas:

1º etapa: prova objetiva;

2º etapa: verificação de dados biográficos e verificação documental;

3º etapa: Inspeção de saúde;

4º etapa: Teste de aptidão física;

5º etapa: Prova de títulos;

6º etapa: Designação a incorporação (estágio);

Para ler cada edital na íntegra consulte o site dos distritos navais da Marinha.