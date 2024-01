Últimos dias de inscrição para 400 vagas do CONCURSO INMETRO

Salários do concurso INMETRO acima de R$ 9 mil

O concurso INMETRO está na reta final. Portanto, os interessados deverão correr enquanto é tempo. Os salários são satisfatórios.

Além disso são 400 vagas. Não perca.

Inscrições Abertas para o Concurso Inmetro

Se você deseja uma carreira no Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), esta é sua última chance de se inscrever.

O prazo final para inscrições é segunda-feira, dia 8 de janeiro. O concurso originalmente oferecia 860 vagas, mas uma retificação no edital resultou em 400 vagas totais, sendo 100 para contratação imediata e 300 para cadastro reserva (CR).

As carreiras em destaque são pesquisador-tecnologista em metrologia e qualidade (60 vagas + 180 CR) e analista executivo em metrologia e qualidade (40 + 120 CR), abrangendo diversas áreas de atuação. Os salários iniciais são de R$ 8.700,31, com auxílio-alimentação de R$ 658, totalizando R$ 9.358,31.

Os aprovados terão a oportunidade de escolher o local de atuação entre as vagas disponíveis no momento da posse. O Inmetro está presente em todos os 26 estados brasileiros e no Distrito Federal.

Diversidade de Áreas e Requisitos



Você também pode gostar:

O concurso Inmetro abraça uma variedade de formações, permitindo que graduados em diferentes disciplinas concorram. Entre as áreas contempladas estão administração de empresas, engenharia, comunicação social e medicina. A diversidade reflete a abrangência e importância das atividades desenvolvidas pelo Instituto.

Provas e Avaliação de Títulos no Concurso Inmetro

As provas objetivas e discursivas do concurso Inmetro estão agendadas para 14 de abril. A avaliação será realizada pela manhã para o cargo de analista e à tarde para pesquisador. Este é um momento crucial para os candidatos, e a preparação para as diferentes áreas de conhecimento é fundamental.

Conteúdo Programático

Os exames abrangem diversas disciplinas, como língua portuguesa, raciocínio lógico, conhecimentos específicos sobre o Inmetro, além de língua estrangeira para o cargo de analista. Uma preparação sólida em cada uma dessas áreas é essencial para um desempenho de destaque.

Locais de Prova

Os candidatos farão os exames em diversas cidades, incluindo Goiânia (GO), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Fortaleza (CE), Salvador (BA) e Rio de Janeiro (RJ). É importante escolher o município desejado no momento da inscrição.

Avaliação de Títulos

Além das provas, haverá a etapa de análise de títulos. Neste momento, os convocados terão a oportunidade de apresentar documentos que evidenciem suas qualificações. Certificados de especialização, mestrado e doutorado, assim como comprovantes de experiência profissional, serão considerados.

O que Esperar das Provas Objetivas

A avaliação contará com questões em Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Língua Estrangeira, Conhecimento sobre o Inmetro e Conhecimentos Específicos do Cargo. São 70 perguntas no total. Confira mais detalhes sobre o concurso INMETRO.

Análise Discursiva e Títulos no concurso INMETRO

Além das provas, os candidatos enfrentarão uma análise discursiva e, para os melhores colocados, uma avaliação de títulos. Nessa fase, doutorado, mestrado, especialização e experiência profissional serão considerados.

O concurso Inmetro surge como uma excelente oportunidade, não apenas pelo número de vagas, mas também pela chance de fazer parte de uma instituição relevante no cenário nacional.

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever até o dia 8 de janeiro de 2024, no site do Idecan, organizador.

Taxa e Isenção

Para efetivar a sua participação no aguardado concurso Inmetro, é crucial atentar-se aos procedimentos de homologação da candidatura. Aqui estão as informações essenciais:

Taxa de Inscrição

Valor: R$125.

O pagamento deve ser efetuado para validar a candidatura.

Isenção da Taxa

Candidatos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) ou doadores de medula óssea têm direito à isenção da taxa.

Prazo para solicitação: até quarta-feira, 27 de dezembro.

A solicitação deve ser realizada no portal do Idecan, a banca organizadora do concurso.

Preparação Sólida

À medida que as provas se aproximam, uma preparação sólida e focada nas disciplinas específicas se torna fundamental.

Cada etapa é uma oportunidade para os candidatos se destacarem, demonstrando não apenas conhecimento, mas também habilidades que os tornam aptos para as exigências do Inmetro.