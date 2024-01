ÚLTIMOS DIAS: Marinha encerra inscrições nesta sexta (19); 631 vagas para níveis fundamental, médio e técnico

Editais estão disponíveis em todos os nove distritos navais do Brasil. Inscrições estão abertas.

Termina nesta sexta-feira, 19 de janeiro, o prazo de inscrições para o processo seletivo da Marinha do Brasil.

O processo seletivo é destinado ao Serviço Militar Voluntário (SMV) para os interessados em atuar como Praças da Reserva de 2ª Classe da Marinha (RM2) nos cargos de cabo e marinheiro especializado.

O objetivo é contratar 631 novos militares com formação em nível fundamental, médio ou técnico nas áreas de saúde, administrativa, apoio e industrial.

Confira mais informações a seguir:

Quais são as vagas da Marinha do Brasil?

Ao todo, a Marinha do Brasil, por meio do Serviço Militar Voluntário, oferece 631 vagas para o cargo de cabo e marinheiro especializado em diferentes áreas da corporação.

As vagas são de caráter temporário com duração máxima de oito anos, podendo ser renovada anualmente a cargo e necessidade da Marinha.

Os militares temporários são os integrantes da reserva de 2º Classe da Marinha incorporados para prestar serviço militar em caráter transitório e regional, não gerando qualquer expectativa quanto a permanência e a estabilidade, as quais somente se admitem aos militares de carreira.



As vagas estão distribuídas entre as seguintes áreas e distritos navais:

1º Distrito Naval – 186 vagas – Sede da Marinha do Brasil. Composto pelos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais;

Área da Saúde

Administração Hospitalar – 2 vagas;

Enfermagem – 31 vagas;

Farmácia – 4 vagas;

Higiene Dental – 5 vagas;

Nutrição – 1 vaga;

Patologia – 1 vaga;

Radiologia – 5 vagas;

Área Industrial

Desenho Mecânico – 1 vaga;

Eletrônica – 9 vagas;

Eletrotécnica – 4 vagas;

Estruturas Navais – 2 vagas;

Gráfica – 2 vagas;

Metalurgia – 3 vagas;

Motores – 13 vagas;

Química – 1 vaga;

Marcenaria – 2 vagas.

Área Administrativa / Apoio

Barbeiro – 1 vaga;

Cozinheiro – 5 vagas;

Motorista – 31 vagas;

Administração – 43 vagas;

Ciências Contábeis – 5 vagas;

Processamento de Dados – Infraestrutura – 9 vagas;

Processamento de Dados – Desenvolvimento de Sistemas – 2 vagas;

Processamento de Dados – Banco de Dados – 1 vaga;

Processamento de Dados – Segurança da Informação – 3 vagas.

2º Distrito Naval – 60 vagas – Bahia e Sergipe

Área da Saúde

Administração Hospitalar – 2 vagas;

Enfermagem – 12 vagas;

Farmácia – 2 vagas;

Higiene Dental – 2 vagas;

Patologia – 2 vagas.

Área Industrial

Mecânica – 4 vagas;

Eletrônica – 1 vaga;

Eletrotécnica – 2 vagas;

Motores – 9 vagas.

Área Administrativa / Apoio

Cozinheiro – 1 vaga;

Motorista – 7 vagas;

Administração – 8 vagas;

Ciências Contábeis – 4 vagas;

Processamento de Dados – 4 vagas;

3º Distrito Naval – 138 vagas – Rio Grande do Norte

Área da Saúde

Enfermagem – 37 vagas;

Farmácia – 3 vagas;

Higiene Dental – 5 vagas;

Nutrição – 1 vaga;

Patologia – 4 vagas;

Prótese Dentária – 2 vagas;

Área Industrial

Edificações – 5 vagas;

Telecomunicações – 1 vaga;

Eletrônica – 6 vagas;

Eletrotécnica – 14 vagas;

Mecânica – 6 vagas;

Metalurgia – 5 vagas;

Motores – 7 vagas;

Marcenaria – 4 vagas.

Área Administrativa / Apoio

Cozinheiro – 4 vagas;

Motorista – 13 vagas;

Arrumador – 2 vagas;

Administração – 13 vagas;

Ciências Contábeis – 1 vaga;

Processamento de Dados – 5 vagas;

4º Distrito Naval – 22 vagas – Pará

Área da Saúde

Enfermagem – 12 vagas;

Patologia – 1 vaga;

Radiologia – 1 vaga;

Área Industrial

Edificações – 2 vagas;

Metalurgia – 3 vagas;

Área Administrativa / Apoio

Contabilidade – 1 vaga;

Processamento de Dados – 2 vagas;

5º Distrito Naval – 62 vagas – Rio Grande do Sul

Área da Saúde

Enfermagem – 16 vagas;

Farmácia – 1 vaga;

Higiene Dental – 3 vagas;

Patologia – 1 vaga;

Prótese Dentária – 1 vaga;

Radiologia – 1 vaga;

Área Industrial

Edificações – 3 vagas;

Eletrônica – 3 vagas;

Eletrotécnica – 4 vagas;

Mecânica – 1 vaga;

Metalurgia – 4 vagas;

Marcenaria – 1 vaga.

Área Administrativa / Apoio

Barbeiro – 1 vaga;

Motorista – 5 vagas;

Arrumador – 2 vagas;

Administração – 11 vagas;

Ciências Contábeis – 1 vaga;

Processamento de Dados – Infraestrutura – 3 vagas;

6º Distrito Naval – 27 vagas – Mato Grosso e Mato Grosso do Sul

Área da Saúde

Enfermagem – 3 vagas;

Farmácia – 2 vagas;

Patologia – 1 vaga;

Área Industrial

Mecânica – 2 vagas;

Eletrotécnica – 2 vagas;

Química – 1 vaga;

Metalurgia – 2 vagas;

Marcenaria – 2 vagas.

Área Administrativa / Apoio

Barbeiro – 1 vaga;

Motorista – 6 vagas;

Arrumador – 2 vagas;

Administração – 3 vagas;

7º Distrito Naval – 53 vagas – Tocantins, Goiás e Distrito Federal

Área da Saúde

Enfermagem – 24 vagas;

Nutrição – 4 vagas;

Patologia – 9 vagas;

Prótese Dentária – 1 vaga;

Radiologia – 1 vaga;

Área Industrial

Gráfica – 1 vaga;

Mecânica – 1 vaga;

Metalurgia – 1 vaga;

Área Administrativa / Apoio

Barbeiro – 1 vaga;

Motorista – 5 vagas;

Arrumador – 2 vagas;

Administração – 1 vaga;

Ciências Contábeis – 1 vaga;

Processamento de Dados – 1 vaga;

8º Distrito Naval – 38 vagas – São Paulo e Paraná

Área da Saúde

Enfermagem – 3 vagas;

Higiene Dental – 1 vaga;

Prótese Dentária – 1 vaga;

Área Industrial

Eletrônica – 1 vaga;

Eletrotécnica – 2 vagas;

Área Administrativa / Apoio

Motorista – 9 vagas;

Cozinheiro – 1 vaga;

Administração – 13 vagas;

Ciências Contábeis – 1 vaga;

Processamento de Dados – 6 vagas;

9º Distrito Naval – 45 vagas – Amazonas

Área da Saúde

Enfermagem – 3 vagas;

Patologia – 1 vaga;

Prótese Dentária – 1 vaga;

Área Industrial

Edificações – 1 vaga;

Eletrotécnica – 1 vaga;

Geodésia e Cartografia – 4 vagas;

Motores – 6 vagas;

Metalurgia – 7 vagas;

Marcenaria – 2 vagas;

Telecomunicações – 1 vaga.

Área Administrativa / Apoio

Motorista – 4 vagas;

Administração – 9 vagas;

Ciências Contábeis – 2 vagas;

Processamento de Dados – 4 vagas;

Qual o salário oferecido pela Marinha?

A principio, o candidato aprovado contratado temporariamente pela Marinha receberá remuneração inicial de R$ 3.576,21 para o cargo de cabo, enquanto o salário para o cargo de marinheiro especializado é de R$ 2.704,90.

Requisitos para vagas do SMV Marinha do Brasil

Para concorrer a uma das vagas oferecidas pelo SMV Marinha do Brasil o candidato precisa atender aos seguintes requisitos:

ser voluntário;

ser brasileiro nato, nos termos do art. 12, inciso I e seu § 3º, inciso VI, da CRFB/1988;

ter mais de 18 (dezoito) anos e menos de 41 (quarenta e um) anos de idade, até 11 de setembro de 2023, data da incorporação;

possuir bons antecedentes de conduta, a ser apurado por meio de averiguação da vida pregressa do voluntário (a), por meio da Verificação de Dados Biográficos (VDB);

ter concluído ou estar em fase conclusão do curso técnico necessário para a vaga na qual concorre;

estar registrado e regular no órgão fiscalizador da profissão a que concorre, até a data da incorporação;

estar em dia com as obrigações eleitorais;

estar em dia com as obrigações militares, conforme determina a legislação do Serviço Militar.

Inscrições Marinha do Brasil 2024

Para concorrer a uma das vagas oferecidas pela Marinha do Brasil, o candidato deve realizar a inscrição até o dia 19 de janeiro diretamente pelo site do distrito naval no qual tem interesse.

No site da Marinha do Brasil e possível consultar o link para cada distrito.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 65.

Como é o processo seletivo da Marinha?

Os candidatos inscritos no concurso da Marinha do Brasil serão selecionados por meio de seis etapas:

1º etapa: prova objetiva;

2º etapa: verificação de dados biográficos e verificação documental;

3º etapa: Inspeção de saúde;

4º etapa: Teste de aptidão física;

5º etapa: Prova de títulos;

6º etapa: Designação a incorporação (estágio);

Para ler cada edital na íntegra consulte o site dos distritos navais da Marinha.