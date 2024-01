Um choque em Seattle: Pete Carroll permanece nos Seahawks, mas não como treinador principal

Tele Seattle Seahawks estão atualmente no meio de uma grande mudança em sua equipe técnica. Depois de 14 temporadas com a franquia Pete Carrol não será mais o técnico dos Seahawks. Esta mudança marca uma mudança significativa para o time e seus torcedores.

O mandato de Carroll com o Seahawks foi marcado por conquistas notáveis, incluindo levar a equipe a consecutivas Super Bowl aparições em 2013 e 2014. Os Seahawks garantiram uma vitória retumbante sobre o Denver Broncos em 2013, mas enfrentou uma derrota devastadora nas mãos do Patriotas da Nova Inglaterra O ano seguinte.

À luz da saída iminente de Carroll, surgiram especulações sobre potenciais candidatos para preencher a vaga de treinador. De acordo com a NFL Network Ian Rapoport, Dan Quinno atual coordenador defensivo do Dallas Cowboys, é visto como um forte candidato ao cargo. Quinn trabalhou anteriormente com os Seahawks em 2009-10 e 2013-14, aumentando seu apelo como potencial sucessor de Carroll.

Rapoport acessou o Twitter para expressar seus pensamentos, afirmando: “Cowboys DC Dan Quinn seria rapidamente considerado um forte candidato para substituir Pete Carroll, que agora sai como HC.” Essa percepção fornece uma indicação do pioneiro para o cobiçado papel dentro da organização Seahawks.

Seahawks divulgou um comunicado oficial

Em meio às notícias da saída de Carroll, também há discussão sobre seu futuro envolvimento com a franquia. Rapoport e NFL Media Tom Peliserro sugeriram que Carroll deverá permanecer com os Seahawks em uma função diferente. No entanto, as especificidades deste papel ainda não foram determinadas. O Seahawks divulgaram uma declaração oficial indicando que Carroll fará a transição para uma posição de “conselheiro”, deixando espaço para maiores esclarecimentos sobre suas responsabilidades exatas dentro da organização.

As mudanças iminentes na equipe técnica dos Seahawks deixaram muitos torcedores e observadores refletindo sobre o futuro do time. A ausência de Carroll como treinador principal será, sem dúvida, sentida, mas o potencial para uma nova perspectiva sob uma nova liderança traz expectativa e curiosidade. À medida que os Seahawks navegam nesta transição, todos os olhos estarão voltados para os desenvolvimentos em torno do papel futuro de Carroll e a busca pelo seu sucessor.