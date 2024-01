Um soberbo Embiid subjuga o ‘Coringa’ em um duelo épico e emerge como o melhor do planeta

A dia depois de marcar 41 pontos e pegar 10 rebotes no Seis‘124-115 vitória sobre o Foguetesque marcou seu retorno depois de perder três jogos devido a uma inflamação no joelho, Joel Embiid mais uma vez se reivindicou como o melhor jogador do mundo. E ele fez isso, não por coincidência, contra seu maior rival por aquele trono não tão honorário, Nikola Jokić.

O atacante camaronês (naturalizado americano e francês) completou um jogo bestial com 41 pontos (10/16 t2, 3/6 t2 e 12/15 tl), 7 rebotes, 10 assistências e 1 bloqueio para levantar o Seis contra o Pepitas (126-121). A magia do ‘Coringa’ (25 pontos, 19 rebotes e 3 assistências) foi conjurada desta vez por seu inimigo da Filadélfia.

Duelo de pesos pesados

Não foi um jogo qualquer. O terceiro colocado do Leste (26-13) enfrentou o terceiro colocado do Oeste (28-14) em jogo transmitido ao vivo pela TV para todo o país e com a presença em quadra do lendário Júlio Ervingque não queria perder.

Mais do que apenas a vitória estava em jogo, especialmente para Embiid e Jokic, principais favoritos para ser coroado MVP da temporada da NBA. Jokic foi em 2021 e 2022 e Embiid em 2023, embora tenha sido enterrado pelo MVP e o anel do campeonato conquistado por Jokic. Até Nick Enfermeiratreinador do Pepitasficou curioso para ver esse duelo: “A escalação desta noite é mais do que apenas o confronto entre dois pesos pesados”, disse ele antes do jogo.

Primeiro tempo monstruoso para Sixers e Nuggets

Embiid e Jokic, sem surpresa, abriu o caminho, mas o jogo transcendeu o confronto. Foi uma troca de golpes brutal e com uma eficiência quase de videojogo, pelo menos até ao intervalo (78-78). Até então Embiid já havia marcado 23 pontos (11 nos primeiros 12 minutos) e o Seis estavam acertando formidáveis ​​67% em campo. Jokic fez 15 pontos e Denver também teve uma porcentagem de arremessos de 58%. E entre eles, 17 arremessos de três pontos no intervalo com 53% de eficiência. Um bom show.

Oitavo marcando 40 ou mais pontos nesta temporada

Num jogo tão sublime, Embiid acabou inclinando a balança, o arquiteto da vitória ao marcar 11 de seus 41 pontos no último quarto em que Denver só conseguiu marcar 17 pontos (27-17). O camaronês marcou seu oitavo 40 ou mais pontos nesta temporada e já disputou 18 partidas consecutivas marcando 30 ou mais pontos, empatando-o com o lendário Elgin Baylor pela sexta melhor seqüência consecutiva da história da NBA.

Muito atrás estão os 65 jogos do lendário Wilt Camareiro e o 32 de James Harden. Mas ele está perto das sequências de 25, 23 e 20 jogos consecutivos marcando 30 ou mais pontos estabelecidas pelo Camareiro ele mesmo. Todos os três estão ao alcance de um Embiid que está se mostrando imparável… se seu joelho machucado o respeitar.

Denver chegou 9 horas atrasado devido à tempestade de neve

Eles não usaram isso como desculpa, mas os Nuggets não tiveram uma viagem fácil para a Filadélfia por causa do frio e da neve que está afetando grande parte dos Estados Unidos atualmente. Na verdade, chegaram nove horas atrasados ​​depois de terem passado três horas presos no avião no aeroporto de Denver devido ao congelamento dos motores da aeronave que os transportaria.

Michael Malonetreinador do Pepitas, aceitou com humor: “Cantamos algumas músicas e demos as mãos”, brincou quando questionado sobre como foi aquela longa espera. “Aproveitamos ao máximo o momento e o mais importante é que conseguimos, chegamos lá sãos e salvos”, disse ele. A tempestade então mudou para o Wells Fargo Center, na Filadélfia, onde Embiid passou por eles como um avião.

Retorno inacreditável dos Suns contra um brutal Sabonis

Domantas Sabonis mais uma vez fez um jogo excelente que ajudou os Kings a enfrentar os Suns até o final, embora a vitória tenha ido para o Reis Fênix (119-117), que caiu de 22 pontos no último quarto. O lituano marcou 21 pontos, 12 rebotes e 11 assistências em 39 minutos em quadra, seu décimo primeiro triplo-duplo na temporada, e fez isso com uma eficácia surpreendente, errando apenas dois chutes de campo (8/10 t2, 1/ 1 t3 e 2/4 tl). O Reis‘Interior tem 23 jogos consecutivos com duplo-duplo em pelo menos duas categorias estatísticas, e 36 duplo-duplo nesta temporada nos 40 jogos que disputou, o melhor recorde da NBA.

Um soberbo Paul George subjuga o Thunder

Um grande duelo em Los Angeles entre os Tosquiadeirasquarto no Ocidente (26-14) e o Trovãosegundo colocado no Oeste (27-13), acabou indo para o Tosquiadeiras (128-117), impulsionado por uma estrela Paulo Jorge que marcou 38 pontos (9/12 t2, 6/12 t3 e 2/4 tl), 7 rebotes, 5 assistências e 3 roubadas de bola em 34 minutos.

Jorge foi bem apoiado por Kawhi Leonard (16+6+6) e James Harden (16+5+8). Entre os três, marcaram 70 dos 128 pontos do seu time. O Trovão perdeu a segunda derrota consecutiva depois de vencer nove dos últimos 12 jogos antes de chegar a Los Angeles. Jalen Williams marcou 25 pontos e Lu Dort e Shai Gilgeous-Alexander somou 19 pontos cada que foram insuficientes para Filadélfia contra o poder do Tosquiadeiras‘Três Grandes.