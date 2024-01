Uma das antigas equipes de LeBron James já está observando seu filho Bronny

Tele calor de Miami são bem conhecidos em todo o NBA por encontrar “diamantes brutos” e transformar os descartes de outros times em jogadores de rotação legítimos. Jogadores como Calebe Martins e Duncan Robinson passou despercebido antes de conseguir papéis de destaque em Miamie a Aquecerseleção de atacante pequeno Jaime Jaquez Jr. na primeira rodada do Rascunho de 2023 já parece um valor tremendo para uma 18ª escolha geral.

Bronny James não é uma jóia que precisa ser descoberta – como o filho mais velho de Lebron James, Bronny vem da realeza do basquete e foi um candidato fortemente recrutado desde o ensino médio. Sua temporada de calouro em USC foi afetado por um incidente de parada cardíaca fora da temporada – mas mesmo o tempo limitado de jogo não impediu o Heat de ficar de olho no filho do seu maior jogador de todos os tempos.

Bronny James foi forçado a se abaixar no aro em um beco alto e enterrar para a USC

“O Heat está lá fora fazendo isso”

De acordo com um membro da NBA Brian WindhorstBatedor de calor Adão Simão era identificado assistindo Bronny James se aquecer antes de um jogo recente da USC, anotando notas e observações sobre o Troianos‘guarda de calouros – e gerando muita especulação sobre o que Miami está pensando.

O Heat pode simplesmente estar fazendo a devida diligência com os candidatos à faculdade, mas Miami tem um relacionamento especial com o James família. LeBron ganhou dois NBA campeonatos em quatro anos com Miami depois de chegar como agente livre em 2010, dando início a uma era de superequipes e “Três Grandes” trios de superstar que continua até os dias atuais.

Bronny já está aparecendo vislumbres de habilidade no primeiro turnoembora o susto de saúde que sofreu antes da temporada tenha levado o técnico Andy Enfield para ser mais cauteloso e deliberado sobre como ele posiciona o jovem de 19 anos. Em média, ele está jogando pouco menos de 17 minutos por jogogravação 7,5 pontos por noite com 50 por cento de tiro do campo.

Reunindo os James?

Enquanto isso em Os anjosLeBron James continua jogando em um Todas as estrelas nível em sua 21ª temporada na NBA. O homem de 39 anos tem média 25 pontos, sete assistências e sete rebotes uma noite – mas uma falha Lakers equipe tem perdeu oito dos últimos 10 jogosafundando para 17-18 geral e 10º na Conferência Oeste.

Tiago tem um opção de jogador para a temporada 2024/25 – e se ele estiver insatisfeito com a direção do Lakers, ele poderia simplesmente cancelar seu contrato e voltar ao mercado de agente livre. Se o Heat já está de olho em Bronny, talvez o técnico Erik Spoelstra e alto executivo Pat Riley estão considerando se reunir com LeBron também em uma tentativa de colocar os dois James sul da Flórida.