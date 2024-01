Uma retrospectiva do recorde de Taylor Swift em 2023

EUno turbilhão que foi 2023, Taylor Swiftjá uma força formidável na indústria musical, atingiu níveis sem precedentes, consolidando seu status como uma das figuras mais influentes do entretenimento.

Os elogios foram recebidos por Swift ao longo do ano, com a revista Time homenageando-a como a Personalidade do Ano e sua Eras Tour reivindicando o título de turnê musical com maior bilheteria de todos os tempos. Embarcando em uma jornada musical que abrangeu 24 cidades, Swift não apenas alcançou o status de bilionária, mas também gravou seu nome nos anais do Spotify como a artista com mais streams, acumulando surpreendentes 26,1 bilhões de streams.

Os números, por mais impressionantes que sejam, contam apenas parte da história. Swift, em suas próprias palavras, refletiu sobre 2023 como o momento decisivo de sua carreira, enfatizando a fortaleza mental necessária para enfrentar os desafios que acompanham esse sucesso monumental. Numa entrevista à revista Time, ela expressou profundo orgulho, felicidade, realização criativa e uma nova sensação de liberdade.

Taylor Swift revela a verdade sobre o anel de opala que se acredita ser um presente de aniversário de Travis Kelce

Dois lançamentos de álbuns, 66 datas de turnê e mais de 100 indicações para prêmios

Investigando as especificidades das conquistas de Swift, sua decisão de relançar álbuns antigos se tornou um fenômeno à parte. ‘Speak Now (Taylor’s Version)’ de 2010 e ‘1989 (Taylor’s Version)’ de 2014, este último vencendo Álbum do Ano no Grammyofuscaram seus originais durante as semanas de estreia.

Somando-se a esse ressurgimento musical, Swift revelou a faixa “You’re Losing Me” de seu álbum de 2022 “Midnights”, proporcionando aos fãs um vislumbre inesperado de sua narrativa pessoal.

A Eras Tour, um espectáculo que começou em Março e terminou em Novembro, deixou uma marca indelével não só nos fãs, mas também na economia dos EUA, injectando um impressionante aumento de 5,7 mil milhões de dólares devido aos gastos dos fãs. A turnê de Swift contou com um setlist extenso, composto por 44 músicas de 10 álbuns, 16 trocas de figurino e inúmeras pulseiras de amizade.

Além do palco, a presença de Swift estendeu-se às cerimônias de premiação, onde recebeu 106 indicações e garantiu mais da metade delas. Vitórias notáveis ​​incluíram seu 12º Grammy de Melhor Vídeo Musical, com mais seis indicações aguardando em 2024. Globo de Ouro a indicação para o filme ‘Taylor Swift: The Eras Tour’ adicionou outra dimensão ao seu sucesso multifacetado.

Os momentos de Swift no tapete vermelho mostraram suas proezas na moda, desde um macacão coberto de cristal no iHeartRadio Music Awards até um maiô azul meia-noite no Grammy.

A narrativa tomou um rumo inesperado quando Swift confirmou seu romance com Estrela da NFL Travis Kelcetornando-se presença constante nas arquibancadas Estádio Ponta de Flecha durante o Chefes de Kansas City‘confrontos da temporada regular.

Swift combinou sem esforço o dia do jogo com a passarela, ostentando seu lábio vermelho característico, uma variedade de minissaias xadrez e vários moletons dos Chiefs, solidificando ainda mais seu status como um ícone dentro e fora do palco.