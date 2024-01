UNIBH e FASEH encerram inscrições para Vestibular de Medicina 2024

O Vestibular Unificado de Medicina é uma iniciativa conjunta do Centro Universitário de Belo Horizonte (UNIBH) e da Faculdade da Saúde e Ecologia Humana (FASEH) para oferecer vagas aos interessados em ingressar no curso de Medicina oferecido pelas duas instituições.

Os estudantes interessados em participar do processo seletivo devem ficar atentos: as inscrições para o Vestibular de Medicina Unificado 2024/1 estão abertas, mas serão encerradas neste domingo (07).

Assim, para que você ainda consiga fazer a sua inscrição e participar do processo seletivo, separamos um resumo completo sobre o Vestibular Unificado de Medicina da UNIBH e FASEH. Vamos conferir!

Vestibular Unificado de Medicina UNIBH e FASEH: inscrições serão encerradas neste domingo (07)

Conforme indicado no calendário do processo seletivo, o período de inscrições para o Vestibular Unificado de Medicina da UNIBH e da FASEH será encerrado neste domingo, 07 de janeiro de 2024.

Todos os estudantes deverão se inscrever exclusivamente de forma online por meio do preenchimento do formulário eletrônico que pode ser acessado a partir do site de uma das duas instituições, a UNIBH ou a FASEH.

No momento da inscrição, os estudantes poderão se inscrever para apenas uma universidade do Vestibular Unificado: UNIBH ou FASEH.

Ficou com alguma dúvida? Acesse o edital do processo seletivo para mais informações sobre o procedimento de inscrições no Vestibular Unificado de Medicina da UNIBH e da FASEH.

Vestibular Unificado de Medicina UNIBH e FASEH: taxa de inscrição



Todos os estudantes interessados deverão pagar uma uma taxa de inscrição de R$ 350,00 via boleto bancário para participar do Vestibular Unificado de Medicina 2024/1.

Conforme as informações divulgadas, a UNIBH e a FASEH não oferecerão aos candidatos a possibilidade de solicitar isenção da taxa de inscrição nesta edição do Vestibular Unificado de Medicina.

Vestibular Unificado de Medicina UNIBH e FASEH: funcionamento da seleção

O Vestibular Unificado de Medicina da UNIBH e da FASEH será dividido em duas etapas.

A primeira fase (Etapa I) avaliará a afinidade dos candidatos com os valores da universidade e do curso de Medicina. Esta etapa, chamada de INSPIRA DAY, será realizada no dia 10 de janeiro, das 19h às 22h.

A segunda fase (Etapa II) é eliminatória e obrigatória. Ela irá consistir em uma prova online aplicada no dia 14 de janeiro, das 14h às 18h.

A prova do Vestibular Unificado de Medicina será dividida em duas partes, sendo uma composta por questões discursivas e por 48 questões de múltipla escolha sobre temas estudados ao longo do ensino médio. Estarão presentes na prova as seguintes disciplinas: Biologia, Química, Física, Geografia, História, Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Matemática.

Além disso, os candidatos também deverão escrever uma redação em língua portuguesa a partir do tema proposto pela banca examinadora.

Vestibular Unificado de Medicina UNIBH e FASEH: vagas disponíveis

Nesta edição do Vestibular Unificado de Medicina, a UNIBH e da FASEH estão oferecendo 50 vagas para o curso de Medicina.

As vagas serão distribuídas da seguinte forma:

30 vagas para a UNIBH;

20 vagas para a FASEH.

Todos os candidatos aprovados irão ingressar na universidade escolhida no primeiro semestre letivo de 2024.

Vestibular Unificado de Medicina UNIBH e FASEH: divulgação dos gabaritos e resultado

Segundo o calendário oficial do Vestibular Unificado de Medicina, o resultado preliminar das notas obtidas na Etapa 1 será publicado no dia 12 de janeiro, a partir das 18h.

O gabarito da prova da Etapa 2, por sua vez, será publicado no dia 14 de janeiro, após a realização das provas. O resultado final das notas obtidas nas questões da Etapa 2 será publicado divulgados no dia 15 de janeiro.

Por fim, o resultado final do Vestibular Unificado de Medicina 2024/1 poderá ser acessado pelos candidatos no dia 23 de janeiro, a partir das 18h.