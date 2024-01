Unicamp antecipa resultado do Vestibular 2024; veja os aprovados

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) é uma instituição de ensino superior pública que possui a sua sede principal na cidade de Campinas, São Paulo.

Todos os candidatos inscritos na edição 2024 do Vestibular da Unicamp devem ficar atentos: a Comvest, responsável pela realização do processo seletivo, antecipou a publicação do resultado do Vestibular.

Dessa maneira, para que você consiga acessar o resultado e entender quais deverão ser os seus próximos passos no processo seletivo, trouxemos um resumo com as principais informações sobre o Vestibular 2024 da Unicamp. Vamos conferir!

Vestibular Unicamp 2024: resultado foi publicado nesta segunda (22)

Segundo o calendário oficial do processo seletivo, o resultado do Vestibular 2024 da Unicamp deveria ser publicado somente no dia 29 de janeiro. Porém, nesta segunda-feira (22), a Comvest anunciou a antecipação da publicação do resultado.

Assim, todos os participantes já podem acessar a lista de candidatos aprovados na primeira chamada do Vestibular 2024 da Unicamp. Para conferir o resultado, é preciso acessar o site da Comvest e optar por uma dessas alternativas:

Consulta por número de inscrição; Consulta por nome; Consulta pela inicial do nome.

A Comvest também divulgou a listagem geral com todos os estudantes aprovados nesta etapa do processo seletivo. Não é necessário realizar login ou cadastro no site para visualizar o resultado.

Nesta primeira chamada, foram convocados 2.527 candidatos, em 69 opções de cursos de graduação na Unicamp.



Além disso, devemos mencionar também que a Comvest deverá divulgar a segunda chamada de participantes aprovados no dia 05 de fevereiro de 2024.

Ficou com alguma dúvida sobre os resultados? Acesse o Manual do Candidato do Vestibular Unicamp 2024 e consulte mais informações sobre o processo seletivo.

Vestibular Unicamp 2024: próximos passos

A Comvest anunciou que todos os estudantes aprovados em primeira chamada do Vestibular 2024 da Unicamp deverão realizar os procedimento de matrícula a partir das 9h do dia 30 de janeiro. O processo será completamente online e o prazo para a matrícula termina às 17h do dia 31 de janeiro.

Para realizar a matrícula, os estudantes deverão indicar o número de inscrição do Vestibular, data de nascimento e a mesma senha criada no momento da inscrição.

Por fim, também devemos resultar que os estudantes aprovados pelas cotas étnico-raciais deverão participar de uma entrevista virtual com a Comissão de Averiguação no dia 30 de janeiro.

Vestibular Unicamp 2024: funcionamento do processo seletivo

O Vestibular 2024 da Unicamp foi aplicado em duas fases. A primeira etapa aconteceu no dia 29 de outubro, enquanto as provas da segunda fase foram aplicadas nos dias 03 e 04 de dezembro de 2023.

A primeira etapa do processo seletivo consistia em questões de múltipla escolha sobre disciplinas estudadas ao longo do ensino médio. A segunda fase, por sua vez, foi formada por questões dissertativas e por uma redação.

Além disso, os candidatos aos cursos que requerem provas de habilidades específicas, como Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança, participaram de avaliações entre os dias 07 e 09 de dezembro.

Vestibular Unicamp 2024: oferta de vagas

Nesta edição do Vestibular, a Unicamp está oferecendo mais de 2 mil vagas para 69 cursos de graduação diferentes nos campi de Campinas, Limeira e Piracicaba.

A Comvest usou o sistema de reserva de vagas para distribuir as vagas disponíveis através dessa edição do Vestibular da Unicamp.

Vestibular Unicamp 2024: lista de livros obrigatórios

A Comvest selecionou algumas obras literárias que deveriam ser lidas por todos os participantes do Vestibular 2024.

Os livros foram cobrados nas questões da primeira e da segunda fase. Veja as obras literárias selecionadas para o Vestibular 2024 da Unicamp: