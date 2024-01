Uniderp aplica provas do Vestibular de Medicina neste sábado (20)

A Uniderp (Universidade Anhanguera) é uma instituição de ensino privada com sede principal na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

A instituição possui uma oferta de cursos muito variada, mas um dos maiores destaques da Uniderp é o curso de Medicina, disputado por muitos candidatos de todo o Brasil.

Os estudantes inscritos no Processo Seletivo Tradicional de Medicina 2024 da Uniderp devem ficar atentos: a instituição irá aplicar as provas neste sábado, 20 de janeiro.

Dessa forma, para que você entenda como a prova irá funcionar, separamos um resumo completo sobre o Vestibular de Medicina 2024 da Uniderp. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina 2024 Uniderp: provas acontecem hoje (20)

Conforme indicado no calendário oficial do Processo Seletivo Tradicional de Medicina, a Uniderp aplicará as provas do Vestibular 2024 para todos os candidatos neste sábado, 20 de janeiro.

O acesso dos candidatos à plataforma de realização do exame irá acontecer das 13h15 às 13h59 e as provas começarão às 14h. A prova do Vestibular 2024 será composta por 30 questões de múltipla escolha (objetivas) divididas em quatro provas diferentes:

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: 12 questões, sendo 8 de Língua Portuguesa e 4 de Língua Estrangeira (Inglês);

Ciências Humanas e suas Tecnologias: 4 questões, sendo 2 de História e 2 de Geografia;

Matemática e suas Tecnologias: 4 questões de Matemática;

Ciências da Natureza e suas Tecnologias: 10 questões sendo, 5 de Biologia, 3 de Física e 2 de Química.

Além disso, todos os candidatos deverão realizar também uma prova de redação segundo o tema indicado pela banca examinadora. Será necessário elaborar um texto de tipo dissertativo-argumentativo.



Por fim, os candidatos que não alcançarem nota maior ou igual a 07 na soma das provas objetivas ou nota maior ou igual a 03 na prova de redação serão eliminados do processo seletivo.

Ficou com alguma dúvida sobre a realização das provas? Acesse o edital do Vestibular de Medicina 2024 da Uniderp e confira mais informações sobre o processo seletivo.

Vestibular de Medicina 2024 Uniderp: orientações para a prova

Conforme as orientações publicadas pela Strix Educação, responsável pela realização do processo seletivo, é recomendada aos estudantes a leitura do “Guia do Candidato” , documento publicado na página do processo seletivo.

Todos os estudantes deverão apresentar um documento de identidade original para realizar a prova. Além disso, não será permitido o uso de protetor auricular, fone de ouvido, óculos escuros, boné, chapéu, máscara de qualquer tipo ou outro acessório durante a prova. Os candidatos também não poderão usar folha para rascunho durante a prova.

É importante destacar que os estudantes poderão responder cada uma das perguntas objetivas em até 04 minutos, sendo o tempo máximo para completar a prova objetiva de 02 horas.

Vestibular de Medicina Uniderp: oferta de vagas

Nesta edição do Vestibular, a Uniderp está oferecendo 70 vagas para o curso de graduação em Medicina, que é ministrado na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

Todos os candidatos aprovados no processo seletivo irão ingressar no primeiro semestre letivo de 2024.

Vestibular de Medicina Uniderp: divulgação do gabarito e resultado

O gabarito preliminar das provas de múltipla escolha será publicado no site da Strix Educação no primeiro dia útil depois da aplicação dos exames.

Por fim, o resultado do Vestibular de Medicina da Uniderp será publicado no dia 30 de janeiro de 2024 e estará disponível no site da Strix Educação. Todos os estudantes aprovados deverão realizar os procedimentos de matrícula entre os dias 31 de janeiro e 02 de fevereiro.

A Uniderp divulgará outras listas de candidatos aprovados a partir do dia 05 de fevereiro.