Uniderp encerra inscrições para Vestibular de Medicina 2024

A Uniderp (Universidade Anhanguera) é uma instituição de ensino privada com sede principal na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

A instituição possui uma oferta de cursos muito variada, mas um dos maiores destaques da Uniderp é o curso de Medicina, disputado por muitos candidatos de todo o Brasil.

Os candidatos interessados em estudar na Uniderp devem ficar atentos: as inscrições ainda estão abertas para o Processo Seletivo Tradicional de Medicina 2024, mas serão encerradas nesta segunda-feira, 15 de janeiro.

Assim, para que você possa ainda consiga fazer a sua inscrição e participar do processo seletivo, trouxemos um resumo completo sobre o Vestibular 2024 da Uniderp. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina Uniderp: inscrições são encerradas nesta segunda-feira (15)

Conforme indicado no calendário oficial do Vestibular de Medicina 2024 da Uniderp, as inscrições para o processo seletivo serão encerradas nesta segunda-feira, dia 15 de janeiro.

Todos os estudantes interessados poderão se inscrever somente de forma online por meio do preenchimento do formulário disponibilizado na página do vestibular no site da Strix Educação, responsável pela organização do processo seletivo da Uniderp. Não serão aceitas inscrições realizadas de outras formas.

Além disso, a Uniderp indica que todos os candidatos que necessitarem de atendimento especial (lactantes, sabatistas, etc) deverão indicar a própria necessidade durante a inscrição no Vestibular.



Por fim, os estudantes inscritos deverão realizar o simulado da plataforma de provas até o dia 19 de janeiro. O objetivo é ajudar o candidato a se familiarizar com a plataforma, evitando imprevistos e erros no dia oficial da prova do Vestibular 2024. Segundo as informações divulgadas, os estudantes deverão ler o “Guia do Candidato”, disponível na página do processo seletivo no site da Strix Educação, antes de participar do simulado.

Ficou com alguma dúvida? Acesse o edital do Vestibular de Medicina 2024 da Uniderp e confira mais informações sobre o processo seletivo.

Vestibular de Medicina Uniderp: taxa de inscrição

Todos os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 250,00 para participar do Vestibular de Medicina 2024 da Uniderp. O pagamento poderá ser realizado somente via boleto bancário.

Segundo o edital do processo seletivo, o estudante só terá a própria inscrição será efetivada após a confirmação do pagamento da taxa de inscrição.

Vestibular de Medicina Uniderp: funcionamento das provas

O Vestibular de Medicina 2024 da Uniderp prevê a aplicação de uma prova online no dia 20 de janeiro de 2024. O acesso dos candidatos à plataforma de realização do exame irá acontecer das 13h15 às 13h59.

A prova será composta por 30 questões de múltipla escolha (objetivas) divididas em quatro provas diferentes:

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: 12 questões, sendo 8 de Língua Portuguesa e 4 de Língua Estrangeira (Inglês);

Ciências Humanas e suas Tecnologias: 4 questões, sendo 2 de História e 2 de Geografia;

Matemática e suas Tecnologias: 4 questões de Matemática;

Ciências da Natureza e suas Tecnologias: 10 questões sendo, 5 de Biologia, 3 de Física e 2 de Química;

Redação .

Além disso, todos os candidatos deverão realizar também uma prova de redação segundo o tema indicado pela banca examinadora. Será necessário elaborar um texto de tipo dissertativo-argumentativo.

Por fim, os candidatos que não alcançarem nota maior ou igual a 07 na soma das provas objetivas ou nota maior ou igual a 03 na prova de redação serão eliminados do processo seletivo.

Vestibular de Medicina Uniderp: oferta de vagas

Nesta edição do Vestibular, a Uniderp está oferecendo 70 vagas para o curso de graduação em Medicina, que é ministrado na cidade de Campo Grande/MS.

Todos os candidatos aprovados no processo seletivo irão ingressar no primeiro semestre letivo de 2024.

Vestibular de Medicina Uniderp: divulgação do gabarito e resultado

O gabarito preliminar das provas de múltipla escolha será publicado no site da Strix Educação no primeiro dia útil depois da aplicação dos exames.

Por fim, o resultado do Vestibular de Medicina da Uniderp será publicado no dia 30 de janeiro de 2024 e estará disponível no site da Strix Educação. Todos os estudantes aprovados deverão realizar os procedimentos de matrícula entre os dias 31 de janeiro e 02 de fevereiro.

A Uniderp divulgará outras listas de candidatos aprovados a partir do dia 05 de fevereiro.