Unifap anuncia Vestibular com mais de 1.500 vagas

A Universidade Federal do Amapá (Unifap) é uma instituição de ensino superior pública com unidades em diversas cidades do estado do Amapá.

A instituição oferece diversas oportunidades e cursos para os seus alunos, atraindo novos estudantes todos os anos. Se você também quer estudar na Unifap, então está com sorte: a instituição anunciou a realização de um Vestibular com mais de 1.500 vagas disponíveis.

Assim, para que você consiga se inscrever e participar do processo seletivo, separamos um resumo completo sobre o Vestibular 2024 da Unifap. Vamos conferir!

Vestibular Unifap 2024: inscrições começam em breve

A Unifap anunciou a realização de uma nova edição de seu Vestibular. Segundo o calendário oficial do processo seletivo, o período de inscrições começará a partir das 14h do dia 25 de janeiro. Todos os candidatos poderão se inscrever até às 23h59 do dia 17 de fevereiro (horário de Macapá).

As inscrições poderão ser realizadas somente de forma virtual por meio do site do DEPSEC, Departamento de Processos Seletivos e Concursos da Unifap. Será necessário realizar login ou cadastro no sistema para dar início ao procedimento de inscrição.

No momento da inscrição, os candidatos deverão indicar uma modalidade para participar do Vestibular 2024 da Unifap: reserva de vagas ou ampla concorrência. Os participantes que escolherem a opção “reserva de vagas” deverão, caso aprovados no processo seletivo, comprovar a própria condição mediante a perda da vaga.

Ficou com alguma dúvida sobre as inscrições? Acesse o edital do Vestibular da Unifap e consulte mais informações sobre o processo seletivo!



Vestibular Unifap 2024: taxa de inscrição

Os estudantes que cursaram o Ensino Médio, total ou parcialmente, em escola privada, sem bolsa de estudo total ou parcial, deverão realizar o pagamento de uma taxa de inscrição de R$ 70,00 para participar do Vestibular 2024 da Unifap.

O pagamento poderá ser efetuado até o dia 19 de fevereiro por meio de boleto bancário.

Por fim, os candidatos também poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição até o dia 03 de fevereiro.

Vestibular Unifap 2024: funcionamento da seleção

Conforme indicado no edital do processo seletivo, o Vestibular da Unifap não prevê a aplicação de provas para os candidatos.

Dessa forma, a seleção da Unifap será baseada na pontuação obtida pelos estudantes na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, em 2023. A pontuação do candidato será calculada com base na média das notas obtidas nas cinco provas que compõem o ENEM. Além disso, é importante mencionar que os estudantes que obtiveram pontuação inferior a 100 pontos em alguma das cinco provas do ENEM, incluindo a redação, não poderão participar do processo seletivo da Unifap.

Vestibular Unifap 2024: oferta de vagas

Por meio do Vestibular 2024, a Unifap irá oferecer 1.545 vagas para cursos variados oferecidos pela instituição, como Medicina, Direito, Física, etc.

Além disso, é importante ressaltar que a Unifap irá utilizar o ações afirmativas (cotas) nessa edição do processo seletivo. Dessa maneira, 75% do total de vagas será destinado para a reserva de vagas e os 25% restantes serão direcionados para os candidatos que optarem pela modalidade “ampla concorrência”

Das vagas reservadas para o sistema de cotas, 60% será destinado aos participantes que estudaram em uma escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo per capita e 40% será destinado aos candidatos que estudaram em uma escola da rede pública e possuem renda familiar bruta superior ou igual a 1,5 salário-mínimo per capita.

Além disso, a Unifap irá conceder um bônus de 20% sobre o resultado obtido no ENEM 2023 para os estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas situadas no Estado do Amapá ou no Pará, especificamente da Mesorregião do Marajó, ou ainda do Município de Almeirim.

Vestibular Unifap 2024: divulgação do resultado

O resultado provisório do Vestibular da Unifap será divulgado no dia 08 de março e estará disponível para todo os candidatos no site da instituição.

Os candidatos poderão enviar recursos quanto ao resultado provisório entre os dias 11 e 12 de março e, após a análise dos pedidos, a Unifap irá divulgar o resultado final no dia 13 de março de 2024.