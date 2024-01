UniFOA recebe inscrições para Vestibular de Medicina 2024

O Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) é uma instituição de ensino superior particular que possui a sua sede na cidade de Volta Redonda, Rio de Janeiro.

A instituição possui uma oferta de cursos muito variada, mas um dos maiores destaques é o curso de Medicina, disputado por muitos candidatos em todo o Brasil.

Se você quer estudar na UniFOA, então está com sorte: as inscrições para a próxima edição do Vestibular de Medicina do centro universitário já estão abertas.

Assim, para que você possa realizar a sua inscrição e participar do processo seletivo, separamos um resumo com tudo aquilo que você precisa saber sobre o Vestibular 2024 da UniFOA. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina UniFOA: candidatos já podem se inscrever

Conforme o calendário oficial do processo seletivo, o período de inscrições para o Vestibular de Medicina da UniFOA já começou e todos os candidatos podem se inscrever. As inscrições poderão ser efetuadas até às 15h do dia 12 de janeiro de 2024.

Todos os candidatos poderão se inscrever somente de forma online por meio do preenchimento de um formulário eletrônico disponibilizado no site da UniFOA.

Segundo as informações divulgadas pela UniFOA, os candidatos que estão cursando o primeiro ou o segundo ano do ensino médio não poderão participar do vestibular na condição de treineiros.



Ficou com alguma dúvida? Acesse o edital do Vestibular de Medicina 2024 da UniFOA e confira mais informações sobre o processo seletivo.

Vestibular de Medicina UniFOA: taxa de inscrição

Os estudantes deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 250,00 para participar do Vestibular de Medicina da UniFOA. O pagamento poderá ser efetuado via cartão de crédito ou boleto bancário.

Os candidatos poderão acessar o comprovante em até 3 dias úteis após o pagamento.

Vestibular de Medicina UniFOA: funcionamento do processo seletivo

O processo seletivo da UniFOA será baseado somente na avaliação das notas obtidas pelos candidatos na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio. Dessa maneira, os candidatos não precisaram fazer nenhum tipo de prova para participar da seleção.

A UniFOA irá aceitar as notas obtidas entre os anos de 2016 e 2023. Os candidatos serão classificados com base nas pontuações apresentadas. Para participar, os estudantes deverão ter obtido nota média de ao menos 550 pontos na prova do ENEM e não poderão ter zerado a redação ou qualquer disciplina do ENEM.

Conforme indicado no edital, a UniFOA irá calcular as médias de forma simples e sem a utilização de pesos para cada disciplina. Caso dois ou mais candidatos estejam empatados, terá preferência o estudante com a maior nota na prova de redação do ENEM.

Vestibular de Medicina UniFOA: oferta de vagas

Por meio do Vestibular de Medicina 2024, a UniFOA irá oferecer 120 vagas para o curso de graduação em Medicina. O curso é ministrado na cidade de Volta Redonda, Rio de Janeiro.

Do total de vagas, 60 serão destinadas para ingresso no primeiro semestre letivo de 2024 e o restante, por sua vez, para ingresso no segundo semestre de 2024. Os candidatos serão classificados segundo a nota apresentada e serão destinados ao ingresso no primeiro ou segundo semestre.

Vestibular de Medicina UniFOA: divulgação do resultado

A UniFOA irá divulgar o resultado para os estudantes que ingressarão no primeiro semestre até o dia 29 de janeiro de 2024. A lista de aprovados para o segundo semestre, por sua vez, será publicada no dia 23 de abril de 2024.

Os candidatos poderão acessar o resultado do processo seletivo por meio do Portal do Candidato, no site da UniFOA.

Todos os estudantes deverão realizar os procedimentos de matrícula na instituição segundo os prazos estipulados pela UniFOA no edital do Vestibular de Medicina 2024.