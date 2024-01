Unilever abre oportunidades para Coordenador, Operador Técnico e mais!

A Unilever, empresa multinacional britânica de bens de consumo, sediada em Londres, no Reino Unido, está contratando novos profissionais em solo brasileiro. Dessa forma, antes de contar mais sobre a companhia que atua no ramo de alimentos, bebidas, produtos de limpeza e produtos de higiene pessoal, saiba quais são as oportunidades:

Promotor de Merchandising, São Paulo – SP;

Analista de Customer Marketing – São Paulo, SP;

Designer Food Solutions – São Paulo, SP;

Operador Técnico – Aguaí, SP;

Analista de E-commerce (Performance) – São Paulo, SP;

Coordenador (a) Regional de Qualidade – Indaiatuba, SP;

Assistente de Serviços ao Cliente – Piauí – Nordeste;

Coordenador (a) de Tecnologia e Inovação – Vinhedo, SP;

Promotor de Merchandising, Ubá – MG;

Data Science – São Paulo, SP;

Coordenador (a) de Vendas – Ações e Eventos – São Paulo, SP;

Coordenador (a) de Digital Commerce – Rota da Beleza – São Paulo, SP;

Coordenador (a) de Customer Marketing – Transformação Digital – São Paulo, SP;

Técnico de Instrumentação e Elétrica – Aguaí, SP;

Data Engineer – Cabo de Santo Agostinho, PE;

Supply Chain Finance Business Partner Coordinator – São Paulo, SP;

Coordenador (a) de Business Intelligence (BI) – São Paulo, SP;

Senior Platform Solution Architect Manager – São Paulo, SP.

Mais sobre a Unilever

Sobre a Unilever, é bacana destacar que o portfólio da companhia varia de alimentos nutricionalmente balanceados a sorvetes indulgentes, sabonetes acessíveis, xampus luxuosos e produtos de cuidados domésticos de uso diário.

A Unilever produz marcas líderes mundiais, incluindo Lipton, Knorr, Dove, Axe, Hellmann’s e Omo, juntamente com nomes locais confiáveis e marcas inovadoras e inovadoras como Ben & Jerry’s, The Dollar Shave Club e Dermalógica.

Ao todo, a empresa conta com mais de 125 mil funcionários em todo mundo, mais de 400 marcas em mais de 190 países. Não à toa, a Unilever se autodenomina como uma empresa global com objetivos de globais.

Consulte alguns benefícios

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Vale-refeição;

Vale-transporte;

Dentre outros.



Você também pode gostar:

O que é preciso para se candidatar?

Como você já pôde verificar a lista de cargos da Unilever, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar este link para ir automaticamente à página da Indeed.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Acesse agora mesmo o Notícias Concursos para se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil!