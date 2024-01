UniMauá recebe inscrições para Vestibular de Medicina 2024

O Centro Universitário Mauá (UniMauá) é uma instituição de ensino superior privada com sede na cidade de Brasília/DF.

Atualmente, a UniMauá oferece diversos oportunidades e cursos de graduação para os seus alunos, mas o maior destaque da instituição é o curso de Medicina, ambicionado por muitos estudantes.

Se você quer está interessado em estudar Medicina nesta instituição, fique atento: o período de inscrições para o Vestibular de Medicina 2024 da UniMauá já começou.

Dessa maneira, para que você consiga fazer a sua inscrição e participar do processo seletivo, separamos um resumo completo sobre o Vestibular de Medicina 2024 da UniMauá, incluindo principais datas e funcionamento da seleção. Confira!

Vestibular de Medicina 2024 UniMauá: inscrições estão abertas

A UniMauá está com inscrições abertas para a próxima edição de seu Vestibular de Medicina. Todos os candidatos poderão se inscrever até às 12h do dia 23 de janeiro de 2024.

As inscrições poderão ser realizadas somente de forma online por meio do preenchimento de um formulário eletrônico no site da UniMauá. Não serão aceitas inscrições de outras formas.

No momento da inscrição, os candidatos deverão indicar uma modalidade de participação no Vestibular de Medicina 2024: uso da nota do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) ou prova presencial.



Por fim, devemos destacar que os candidatos que precisarem de atendimento especial deverão indicar a própria necessidade durante a inscrição no vestibular.

Ficou com alguma dúvida? Acesse o edital do Vestibular de Medicina 2024 da UniMauá e confira mais informações sobre o processo seletivo.

Vestibular de Medicina 2024 UniMauá: taxa de inscrição

Todos os candidatos interessados em participar do Vestibular de Medicina da UniMauá deverão pagar uma taxa de inscrição de R$350,00. Para candidatos que optarem pela modalidade “prova presencial”, o boleto deverá ser pago em qualquer agência bancária ou nas casas lotéricas até o dia 24 de janeiro.

Vestibular de Medicina 2024 UniMauá: uso da nota do ENEM

Os estudantes poderão optar por utilizar a nota obtida no ENEM entre os anos de 2010 e 2022 para concorrer às vagas disponibilizadas pelo Vestibular de Medicina 2024 da UniMauá. Todos os candidatos que escolherem essa modalidade não precisarão realizar nenhum tipo de prova.

A UniMauá irá considerar as notas obtidas nas cinco provas que compõem o ENEM, incluindo a redação. Segundo as informações divulgadas, os candidatos que obtiveram nota zero em qualquer uma das provas serão eliminados do processo seletivo.

Vestibular de Medicina 2024 UniMauá: prova presencial

Os candidatos que optaram pela modalidade “prova presencial” deverão realizar uma prova no dia 28 de janeiro de 2024. O exame será aplicado na sede da UniMauá em Taguatinga/DF.

A prova da UniMauá será composta por 30 questões de múltipla escolha (objetivas) sobre conteúdos estudados ao longo do ensino médio. Estarão presentes no exame as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática, Química e Biologia.

Além disso, os candidatos também deverão redigir uma redação com base no tema proposto pela banca examinadora do vestibular. As redações deverão ter uma extensão máxima de 30 linhas e mínima de 25 linhas.

Vestibular de Medicina 2024 UniMauá: oferta de vagas

Nesta edição do Vestibular de Medicina, a Faculdade UniMauá irá oferecer 180 vagas para o curso de Medicina ministrado na unidade de Taguatinga/DF. As vagas serão distribuídas da seguinte forma

Modalidade “nota do ENEM”: 60 vagas;

Modalidade “prova presencial”: 120 vagas.

Todos os candidatos aprovados no processo seletivo irão ingressar no primeiro semestre letivo de 2024.

Vestibular de Medicina 2024 UniMauá: divulgação do resultado

Segundo o calendário oficial do processo seletivo, a UniMauá divulgará o resultado do Vestibular de Medicina 2024 às 18h do dia 02 de fevereiro de 2024. A classificação geral dos candidatos será divulgada no site da instituição.