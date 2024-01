Unir: inscrições abertas para Vestibular 2024

A Fundação Universidade Federal de Rondônia (Unir) é uma instituição de ensino superior com unidades em diversas cidades de Rondônia.

A instituição oferece diversas oportunidades e cursos para os seus alunos, atraindo novos estudantes todos os anos. Se você também quer estudar na Unir, então está com sorte: a instituição o início das inscrições para a próxima edição de seu Vestibular.

Dessa maneira, para que você consiga se inscrever e participar do processo seletivo, separamos um resumo completo sobre o Vestibular 2024 da Unir. Vamos conferir!

Vestibular Unir 2024: inscrições já começaram

Segundo o calendário oficial do Vestibular 2024 da Unir, o período de inscrições começou no dia 16 de janeiro e todos os candidatos poderão se inscrever até o dia 28 de janeiro.

As inscrições poderão ser realizadas somente de forma virtual por meio do preenchimento de um formulário no site do processo seletivo da Unir. Será necessário realizar login com CPF e senha ou cadastro no sistema para dar início ao procedimento de inscrição.

No momento da inscrição, os candidatos deverão indicar uma modalidade para participar do Vestibular 2024 da Unir: reserva de vagas (ações afirmativas) ou ampla concorrência.

É importante destacar que todos os candidatos deverão ter realizado o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) para participar do Vestibular 2024 da Unir.



Por fim, devemos mencionar que não será aceita a inscrição de candidatos que ainda não concluíram o ensino médio ou equivalente. Assim, os estudantes que ainda estão cursando o primeiro ou o segundo ano do ensino médio não poderão participar do Vestibular da Unir.

Está com alguma dúvida sobre as inscrições? Acesse o edital do Vestibular da Unir e consulte mais informações sobre o processo seletivo.

Vestibular Unir 2024: taxa de inscrição

Segundo as informações publicadas pela Unir até o momento, os estudantes interessados em participar do Vestibular 2024 não precisarão realizar o pagamento de nenhuma taxa de inscrição. Dessa maneira, será possível participar da seleção de forma totalmente gratuita.

Vestibular Unir 2024: funcionamento da seleção

O Vestibular 2024 da Unir não prevê a aplicação de provas para os candidatos, uma vez que a seleção será baseada na pontuação obtida pelos estudantes na prova do ENEM. Serão aceitas as notas obtidas nas edições de 2021, 2022 e 2023 do ENEM.

A pontuação do candidato será calculada com base na média das notas obtidas nas cinco provas que compõem o ENEM. Além disso, é importante mencionar que os estudantes que obtiveram pontuação igual a 0 em qualquer uma das cinco provas do ENEM, incluindo a redação, não poderão participar do processo seletivo da Unir.

Vestibular Unir 2024: oferta de vagas

Nesta edição do Vestibular, a Unir está oferecendo 2.336 vagas para ingresso no primeiro e no segundo semestre de 2024. Do total, serão destinadas 1.889 vagas para o primeiro semestre e 447 vagas para o segundo.

Além disso, é importante ressaltar que a Unir irá utilizar o ações afirmativas nessa edição do processo seletivo. Dessa maneira, 50% das vagas será destinado para a reserva de vagas e o restante será direcionado aos candidatos que optarem pela modalidade “ampla concorrência”

Vestibular Unir 2024: divulgação dos resultados

O resultado preliminar do Vestibular da Unir será divulgado no dia 02 de fevereiro e estará disponível para todo os candidatos no site da instituição.

Os candidatos poderão enviar recursos quanto ao resultado provisório até às 23h59 do dia 05 de março e, após a análise dos pedidos, a Unir irá divulgar o resultado final no dia 08 de fevereiro.