UnitedHealth Group CONTRATA profissionais no mercado

O UnitedHealth Group, rede assistência médica e bem-estar que trabalha para ajudar a construir um sistema de saúde moderno e de alto desempenho, está com ótimas possibilidades de emprego em aberto no presente momento. Dito isso, antes de falar mais sobre a companhia, consulte quais são os cargos ofertados:

Auxiliar de Exames – Anália Franco -São Paulo, SP;

Assistente de Internação – Lapa – São Paulo, SP;

Técnica (o) de Raio X – Guarulhos – SP – Tempo integral;

Técnico (a) de Gesso Folguista Diurno – Lapa – São Paulo, SP- Meio período;

Especialista de Processos – Morumbi – São Paulo, SP;

Mensageiro (a) – Arujá, SP – Tempo integral;

Analista de Cadastro Júnior – Morumbi – São Paulo, SP – Tempo integral;

Auxiliar de Farmácia – Caieiras – SP;

Coordenador (a) Administrativo (a) – Ana Rosa – São Paulo, SP – Tempo integral;

Auxiliar Operacional – São Paulo, SP – Tempo integral;

Auxiliar de Pessoal – Arujá, SP – Tempo integral;

Enfermeiro (a) Monitor (a) de Informações Clínicas – Morumbi – São Paulo, SP – Tempo integral;

Analista de Meio Ambiente Júnior – Morumbi – São Paulo, SP – Tempo integral;

Fonoaudiólogo – Morumbi – São Paulo, SP – Tempo integral;

Assistente de Almoxarifado – Méier – Rio de Janeiro, RJ – Tempo integral;

Assistente de Pessoal – São Bernardo do Campo, SP;

Auxiliar Enfermagem Centro Cirúrgico – Jundiaí, SP – Tempo integral;

Executivo (a) de Contas Júnior – Jundiaí, SP – Tempo integral;

Recepcionista Júnior – Mogi das Cruzes, SP.

Mais sobre o UnitedHealth Group

Contando mais sobre o UnitedHealth Group, é interessante ressaltar que trata-se de uma empresa Fortune 6, focada em ajudar as pessoas a terem vidas mais saudáveis e ajudar o sistema de saúde funcionar melhor para todos.

Em resumo, busca compartilhar informações, conselhos e ferramentas para melhorar a sua saúde e a saúde de mais de 141 milhões de pessoas no mundo. Os funcionários são o seu grande diferencial– o talento coletivo de energia, inteligência e determinação de mais de 300,000 indivíduos ao redor do mundo que trabalham para realizar a sua missão todos os dias.

Como enviar o seu currículo?

Como já foi possível verificar alguns detalhes das vagas do UnitedHealth Group, a inscrição acontece de forma bem tranquila e simples. Você só precisa ACESSAR ESSE LINK para ir automaticamente à página da Indeed. Por lá, é só conferir com mais atenção os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

