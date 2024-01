URGENTE: edital e vagas para o SISU em 2024 foram divulgados

Milhares de estudantes decidem fazer o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) todos os anos com os mais variados objetivos. Um deles é usar a pontuação obtida na prova no SISU, Sistema de Seleção Unificada.

Se você é um desses estudantes, fique atento: o Ministério da Educação (MEC) já divulgou o edital para a realização da próxima edição do SISU, que será realizada em 2024.

Dessa forma, para te ajudar a participar do programa, separamos um resumo com tudo que você precisa saber sobre as informações contidas no edital do SISU 2024, incluindo datas, vagas e muito mais. Confira!

SISU 2024: mais de 250 mil vagas estão sendo oferecidas

O Ministério da Educação (MEC) anunciou que, por meio da próxima edição do SISU, serão oferecidas 264.254 vagas para cursos de nível superior em instituições brasileiras.

Em 2024, o SISU terá somente uma edição, ao contrário do que acontecia até o ano passado, quando eram realizadas duas edições anuais. Dessa forma, as vagas oferecidas serão disponibilizadas no primeiro semestre, mas os candidatos aprovados poderão ingressar tanto no primeiro quanto no segundo semestre de 2024.

Nesta edição do programa, 127 universidades irão oferecer vagas para os estudantes, incluindo universidades federais, estaduais, institutos federais e centros tecnológicos.

É recomendado que todos os estudantes interessados em participar do SISU 2024 acessem o edital divulgado pelo MEC e confiram todas as informações oficias.

SISU 2024: quem pode participar do programa?



Segundo o edital do SISU 2024, poderão participar do programa todos os candidatos que realizaram a prova do ENEM em 2023. As notas do ENEM 2023 serão divulgadas no dia 16 de janeiro de 2024, segundo a previsão do MEC.

Além disso, é necessário que o candidato não tenha zerado a prova de redação e não tenha participado do ENEM 2023 como treineiro.

As vagas serão preenchidas pelas instituições segundo a ordem de classificação dos candidatos, que será baseada nas notas obtidas no ENEM. Assim, o candidato não poderá escolher em qual semestre irá ingressar, uma vez que isso dependerá da classificação no curso pretendido.

SISU 2024: principais datas

Já estão disponíveis as principais datas do calendário do SISU 2024. Segundo o MEC, os candidatos poderão se inscrever no programa entre os dias 22 e 25 de janeiro.

A primeira chama de candidatos aprovados, por sua vez, será divulgada no dia 30 de janeiro. Todos os estudantes convocados deverão realizar os procedimentos de matrícula na instituição escolhida entre os dias 01 e 07 de fevereiro.

Os candidatos que não forem convocados poderão se inscrever para participar da lista de espera do SISU entre os dias 30 de janeiro e 07 de fevereiro. Por fim, o resultado da lista de espera será divulgado em data a ser definida por cada uma das instituições participantes.

SISU 2024: novidades no processo seletivo

Além da realização de somente uma edição do programa em 2024, o SISU contará também com outras novidades.

Conforme anunciado, o SISU seguirá as alterações estabelecidas na nova Lei de Cotas, aprovada em novembro de 2023. Dessa forma, os estudantes inscritos no SISU serão classificados conforme o seu desempenho na prova do ENEM, primeiramente na modalidade de ampla concorrência. Em seguida, o MEC afirma que está prevista a reserva de vagas oferecidas segundo os critérios estabelecidos pela Lei de Cotas e pelas políticas de ações afirmativas de cada uma das instituições de ensino participantes.

Como o SISU funciona?

OSISU funciona de forma online e permite que os estudantes se candidatem a várias universidades e cursos diferentes ao longo da seleção.

Cada estudante pode se candidatar a até duas opções de curso, em ordem de preferência. O principal critério de seleção dos estudantes é a pontuação obtida na prova do ENEM.

O SISU oferece oportunidades para estudantes que querem estudar em uma instituição de ensino superior pública brasileira. Confira outras vantagens de participar do programa: