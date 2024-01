Urgente! Localize facilmente o ponto de retirada para a sua cesta básica do Bolsa Família

A iniciativa da cesta básica do Bolsa Família é, sem dúvidas, um suporte importante. Afinal, beneficia mais de 21 milhões de famílias no Brasil, sendo um adicional que busca fortalecer o suporte social oferecido pelo programa.

Todavia, vale ressaltar que a administração da distribuição da cesta básica não é incumbência do Governo Federal, mas sim das prefeituras e governos estaduais, conforme alerta da Receita Federal.

Dessa forma, a distribuição da cesta básica do Bolsa Família adota abordagens diversas entre municípios e estados, comumente envolvendo a emissão de cartões para que os beneficiários possam escolher e adquirir alimentos de acordo com suas preferências.

Assim sendo, os valores do auxílio, oscilando entre R$ 150 e R$ 300, bem como, os critérios, são determinados de acordo com a região.

Porém, a inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) é um procedimento comum para validar a necessidade dessas famílias.

É importante mencionar que existem restrições específicas que podem impedir a concessão do benefício a famílias com renda recente, beneficiários de seguro-desemprego, aposentadoria, participantes de outros programas, exceto o Bolsa Família, e membros do serviço público.

De uma forma geral, para obter a cesta básica do Bolsa Família, os interessados devem procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou a prefeitura do seu município.

Em regiões desprovidas de CRAS, o suporte pode ser buscado na Secretaria de Assistência Social.

Enfim, explore o texto completo abaixo para obter informações mais detalhadas sobre o assunto.



Procedimentos essenciais para recebimento da cesta básica pelo Bolsa Família

Como mencionamos anteriormente, a distribuição da cesta básica pelo programa Bolsa Família é gerenciada pelos governos municipais.

Contudo, embora as regras possam variar de acordo com a localidade, existem pontos comuns cruciais para garantir o acesso dos beneficiários a esse importante auxílio.

Visita ao CRAS: a primeiro passo para entender os critérios de liberação das cestas básicas é comparecer ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Lá, os beneficiários recebem orientações fundamentais para o acesso ao benefício; Assistência social personalizada: além disso, no CRAS, um assistente social está disponível para oferecer atendimento personalizado. Esse profissional explica os critérios específicos que regem o recebimento das cestas básicas, levando em consideração a situação única de cada família; Cadastro Único Atualizado: vale mencionar que, manter o Cadastro Único atualizado é essencial. Afinal, este registro é a base para a concessão do benefício e, portanto, é crucial mantê-lo sempre atualizado para garantir o acesso contínuo à cesta básica; Documentação Necessária: por fim, a apresentação correta dos documentos é indispensável. É preciso fornecer os documentos de todos os membros da família. Dentre eles, RG, CPF, comprovante de residência, título de eleitor, certidão de nascimento e certidão de casamento.

Observações adicionais sobre a disponibilização das cestas básicas

Em algumas localidades, a distribuição de cestas básicas é efetuada mediante um benefício adicional, cujos valores oscilam entre R$ 200 e R$ 300. Os recursos são então transferidos para as contas de poupança social no Caixa Tem.

O calendário de pagamento segue a programação principal do Bolsa Família, com a ordem de liberação dos recursos sendo determinada pelo Número de Identificação Social (NIS).

Benefícios adicionais garantidos pelo Bolsa Família

Além da concessão de cesta básica pelo Bolsa Família, o programa garante outros benefícios adicionais que são disponibilizados a todos os beneficiários.

Benefício Variável Familiar Nutriz: um acréscimo de R$ 50 por cada membro da família com até seis meses de idade, assegurando suporte financeiro durante os primeiros meses de vida do bebê;

Benefício de Renda de Cidadania: proporciona um adicional de R$ 142 por pessoa na família, contribuindo para ampliar o poder de compra e melhorar as condições de vida;

Benefício Complementar: garante que o valor mínimo do Bolsa Família seja de R$ 600, assegurando um suporte financeiro mais substancial para aquelas famílias que necessitam de uma assistência mais significativa;

Benefício Primeira Infância: inclui R$ 150 para cada criança com até sete anos que integre a família.

Além disso, os depósitos são geralmente efetuados de maneira conjunta, seguindo o calendário mensal do programa de transferência de renda.

O acesso aos recursos é realizado através da poupança social do Caixa Tem, de acordo com o Número de Identificação Social (NIS) de cada família.