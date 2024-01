Urgente! Novo método de consulta do Vale-Gás 2024 com o seu CPF revelado!

O Vale-Gás 2024 é um benefício pago pelo Governo Federal aos cidadãos brasileiros de baixa renda, com o objetivo de facilitar a aquisição do botijão de gás de cozinha. Essa iniciativa visa garantir que essas pessoas tenham condições adequadas para preparar suas refeições. O benefício foi lançado durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro e conquistou grande popularidade entre os brasileiros, o que levou o governo do presidente Lula a decidir mantê-lo.

O valor do Vale-Gás 2024

Em 2023, uma Medida Provisória fixou temporariamente o valor do benefício em 100% da média nacional de preços do botijão de gás de 13kg. Essa média é calculada periodicamente pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). No entanto, essa MP ainda não foi renovada, o que leva a entender que o Vale-Gás 2024 voltará a pagar apenas 50% do preço médio nacional do gás de cozinha.

Vale ressaltar que o Vale-Gás 2024 é pago a cada dois meses. A última parcela foi liberada em dezembro de 2023, e a próxima será depositada somente em fevereiro de 2024. Durante esse período, os beneficiários podem realizar consultas utilizando apenas o número do CPF (Cadastro de Pessoa Física) para saber sobre a elegibilidade ao benefício e obter outras informações.

Como consultar o Vale-Gás 2024 usando o CPF

A consulta do Vale-Gás 2024 utilizando o CPF pode ser feita por meio do aplicativo do Bolsa Família ou pelo Caixa Tem, ficando a escolha do beneficiário. Para realizar a consulta, siga o passo a passo abaixo:

Abra um dos aplicativos e clique em “Acessar”. Escolha a forma de acesso: Caixa Tem ou conta gov.br. Selecione “Quero entrar com minha senha do App Bolsa Família” ou “desejo me cadastrar”. Digite seu CPF e clique em “Próximo”. Valide o login, recebendo um código no e-mail cadastrado ao clicar em “Receber código”. Informe o código de 6 dígitos no e-mail (válido por 5 minutos) e insira sua senha. Após efetuar o login, leia as informações exibidas. Clique em “Benefícios” para verificar a disponibilidade e situação do seu Vale-Gás 2024. Acesse “Ver parcelas” para conferir o status dos pagamentos.

É importante destacar que também é possível utilizar a senha do Caixa Tem para fazer a consulta do Vale-Gás 2024, selecionando a opção “Quero entrar com a minha senha do app Caixa Tem” e realizando o login.

