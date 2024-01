VAGAS MULTINACIONAL: Brandt abre vagas no Brasil!

A Brandt, empresa multinacional que atua em mais de 80 países no ramo de fertilizantes, cuja missão é otimizar a saúde das plantas para alimentar, abastecer e melhorar o mundo, está com ótimas opções de emprego disponíveis no nosso país. Dito isso, analise a lista de cargos em aberto no presente momento:

Assistente Técnico de Vendas no RS – Ijuí – RS – Efetivo: Fazer a gestão da carteira de clientes. Fazer visitas diárias ao produtor. Montar campos demonstrativos, acompanhando, registrando, avaliando e organizando as informações oriundas do trabalho;

Assistente Técnico de Vendas em Irati – Irati – PR – Efetivo;

Assistente Técnico de Vendas – Santa Maria – RS – Efetivo;

Banco de Talentos – Cambé – PR – Banco de Talentos;

Representante Técnico de Vendas – Interior – Caxias do Sul – RS – Efetivo;

Supervisor (a) de Qualidade – Cambé – PR – Efetivo: Investigar e analisar as não conformidades identificadas, identificando suas causas raiz e implementando ações corretivas relevantes para evitar a recorrência. Liderar projetos e iniciativas de melhoria contínua da qualidade. Responsável por desenvolver e ministrar treinamentos sobre qualidade e boas práticas de fabricação.

Falando um pouco mais sobre a companhia, é interessante frisar que, após se estabelecer no mercado, produtores de mais de 80 países colhem os benefícios das tecnologias exclusivas companhia, que passam por um processo único e minucioso de fabricação, garantindo extrema qualidade.

No Brasil desde 2015, atua com suas tecnologias que agem na fisiologia vegetal, tecnologia da aplicação e bioproteção para diversas culturas. Nos dias de hoje, conta com sede em Cambé/PR e filial em Olímpia/SP.

Em 2022, diante do crescimento exponencial, expandiu as operações com a instalação da segunda fábrica da Brandt Brasil e o maior complexo industrial da marca a nível global, com 70.000 m².

Vale-alimentação;

Seguro de Vida;

Plano de Saúde;

Convênio com faculdades;

TotalPass;

Day off no aniversário;

Dentre outros.

O que é necessário para se candidatar?

Como você já pôde conferir a lista de vagas da Brandt, basta precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página da Gupy. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

