Vai fazer o concurso Petrobras? INSCRIÇÕES ABERTAS para 6,4 MIL vagas!

Confira os benefícios do concurso Petrobras

O concurso Petrobras veio para trazer grandes oportunidades aos aprovados. Vale lembrar que são 6,4 mil vagas e uma grande chance de mudar de vida.

Ficou interessado? Veja

Concurso Petrobras para Profissionais Técnicos

A Petrobras, gigante no cenário energético, anunciou a abertura de um novo concurso, oferecendo um total de 916 vagas imediatas e 5.496 em cadastro de reserva para cargos técnicos. Este é um chamado para os profissionais que buscam uma carreira sólida em uma das maiores empresas do país.

Inscrições e Prazos Importantes

O período de inscrição abrange de 28 de dezembro de 2023 a 31 de janeiro de 2024. Para aqueles que se enquadram nos critérios, a isenção da taxa também é possível durante esse intervalo. O pagamento da taxa de inscrição deve ser realizado até 21 de fevereiro de 2024, marcando o compromisso inicial dos candidatos.

Data da Prova e Atrativos Salariais do concurso Petrobras

A prova está agendada para o dia 24 de março de 2024, demandando preparação consistente e estratégica por parte dos concorrentes. Além do desafio intelectual, as vagas oferecem salários atraentes, com destaque para a remuneração básica de R$ 3.446,23, assegurando um mínimo de R$ 5.878,82.



Você também pode gostar:

Diversidade de Vagas do concurso Petrobras

O concurso abrange diversas ênfases técnicas, desde Enfermagem do Trabalho até Química de Petróleo, contemplando um espectro amplo de especializações. Essa diversidade proporciona oportunidades para profissionais com diferentes formações técnicas.

Requisitos

Os requisitos incluem a conclusão de curso técnico de nível médio na área escolhida, ministrado por instituição reconhecida pelo MEC, e o devido registro no Conselho de Classe como Técnico. Esse compromisso técnico assegura a qualificação dos candidatos.

Etapas

A seleção ocorrerá por meio de uma prova objetiva, composta por Conhecimentos Gerais e Específicos. É importante ressaltar que a reprovação é iminente para candidatos que não atingirem a pontuação mínima em cada parte e no conjunto das provas objetivas.

Após a aprovação, os candidatos serão submetidos a exames admissionais. Essa etapa inclui uma avaliação abrangente da saúde física e mental, bem como exames médicos complementares, reforçando o compromisso da Petrobras com profissionais saudáveis e aptos.

Atrativos Salariais e Benefícios na Petrobras

Veja os valores de acordo com o nível de escolaridade:

Cargos de Nível Médio e Superior

De acordo com a tabela salarial, os cargos de nível médio iniciam com vencimento básico de R$ 1.249,20, atingindo R$ 11.491,54 no ápice da carreira. Já para os cargos de nível superior, o valor inicial é de R$ 6.030,66, alcançando R$ 20.266,42 no último nível/classe. Esses números delineiam a progressão salarial dentro da empresa.

Formação Técnica e Remuneração Mínima

No caso da formação técnica, o edital recentemente divulgado estipula um salário básico de R$ 3.446,23, assegurando uma remuneração mínima de R$ 5.878,82. É crucial observar que a Petrobras adota a Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR), considerando a remuneração regional com base nas cidades onde atua.

Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR)

A RMNR busca estabelecer um valor mínimo por nível e região, visando a equidade salarial entre os empregados e aprimorando a isonomia prevista na Constituição Federal. Esse conceito reflete a preocupação da Petrobras em proporcionar uma remuneração justa e alinhada com as realidades regionais.

Benefícios e Vantagens do concurso Petrobras

Além da compensação salarial, a Petrobras oferece uma gama de benefícios e vantagens para seus colaboradores. Destacam-se:

Adicional por Tempo de Serviço;

Adicionais de Regime e Condições de Trabalho;

Banco de Horas;

Assistência Alimentar (Vale Refeição e Vale Alimentação);

Auxílio-Doença;

Auxílio-Creche/Acompanhante;

Auxílio Ensino (Pré-escolar, Ensino Fundamental e Ensino Médio);

Programa Jovem Universitário (reembolso de despesas com a universidade).

Inscrições Abertas

Sob a organização do Cebraspe, uma nova oportunidade de concurso está disponível, abrindo portas para interessados aos cargos públicos. As inscrições já foram iniciadas e permanecerão abertas até o dia 31 de janeiro. Para efetivar a participação, é imprescindível o pagamento de uma taxa no valor de R$ 62,79.

Este processo seletivo representa uma chance valiosa para aqueles que buscam consolidar suas carreiras profissionais.