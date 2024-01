Vai fazer o concurso PM MG? Então NÃO deixe de conferir estas datas

Ao todo são 2.901 vagas no concurso PM MG

Esta é uma grande oportunidade para quem deseja seguir carreira policial. O concurso PM MG- Polícia Militar de Minas Gerais- oferta quase 3 mil vagas.

Você já conhece as datas mais importantes? Confira a seguir.

Inscrições Abertas para 2.901 Vagas no concurso PM MG

As inscrições para o aguardado concurso da Polícia Militar de Minas Gerais (PM MG) estão oficialmente abertas. Com um total de 2.901 vagas disponíveis para o curso de formação de soldados, o certame representa uma oportunidade única para aqueles que buscam ingressar na corporação. A remuneração inicial para os aprovados é de R$ 4.360,83.

Detalhes do Edital e Inscrições no concurso PM MG

O edital da prova está acessível no site oficial da PM MG, onde os interessados também podem realizar suas inscrições. O prazo para candidatura vai até o dia 6 de fevereiro. Para efetivar a participação, é necessário gerar o boleto da taxa de inscrição, no valor de R$ 101. Candidatos amparados por leis específicas ou que comprovem falta de condições financeiras para o pagamento podem solicitar isenção até o dia 9 de fevereiro.

Requisitos e Benefícios

Os requisitos legais para ingresso no curso estão detalhados no artigo 5º da Lei nº 5.301/1969. Dentre os critérios, destacam-se a necessidade de ser brasileiro, possuir nível superior de escolaridade, estar em dia com obrigações eleitorais e militares, ter entre 18 e 30 anos, possuir CNH categoria “B”, apresentar idoneidade moral, altura mínima de 1,60m, sanidade física e mental, aptidão física, aprovação em avaliação psicológica, e não ter tatuagem visível incompatível com a atividade policial.



Oportunidades em Diferentes Regiões de Minas Gerais

As 2.901 vagas são distribuídas em diversas regiões do estado, proporcionando oportunidades para candidatos de diferentes localidades. Veja mais sobre o concurso PM MG.

Processo de Inscrição

O procedimento de inscrição ocorre pelo site da PM MG, onde os candidatos fazem login com sua conta Gov.br ou criam uma nova conta. Após preencher a ficha com dados cadastrais, o candidato escolhe o bloco correspondente ao concurso público desejado, preenche o formulário com informações sobre foto, tipo de curso, vaga desejada e local de prova, e conclui a inscrição.

Etapas do Concurso e Prova Objetiva

O processo seletivo consiste em uma única etapa, a prova objetiva, composta por 40 questões de múltipla escolha, sendo 15 de política em saúde e 25 de conhecimentos específicos. A prova está prevista para 14 de abril de 2024, com locais e horários a serem divulgados posteriormente.

Datas importantes concurso PM MG

Confira as datas importantes deste concurso: