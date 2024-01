Vai fazer o concurso STN? Órgão divulga todos os detalhes do teletrabalho parcial

Concurso STN anuncia salários acima de R$ 20 mil

Com salários maravilhosos e grandes oportunidades, o concurso STN e uma porta de entrada para o mercado de trabalho.

Veja tudo e saiba sobre o teletrabalho parcial do órgão.

Concurso STN e chances

A Fundação Getúlio Vargas organiza o concurso da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), com o intuito de preencher 40 vagas na carreira de Auditor Federal de Finanças e Controle. Essas oportunidades estão distribuídas entre especialidades de nível superior, abrangendo diferentes áreas estratégicas. Vamos destacar informações cruciais para os interessados.

Especialidades e Vagas Disponíveis:

Veja tudo aqui:

Econômico-financeira: 18 vagas;

Econômico-financeira (Contratações): duas vagas;

Contábil: sete vagas;

Tecnologia da Informação (Operação e Infraestrutura): cinco vagas;

Tecnologia da Informação (Transformação Digital): oito vagas.

Período de Inscrição e Taxas do concurso STN



As inscrições serão realizadas de 29 de janeiro a 4 de março, através do portal da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

A taxa de inscrição é de R$160, com a possibilidade de isenção para inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea. Vale lembrar que o período para solicitação de isenção ocorre entre 29 de janeiro e 31 de janeiro.

É importante mencionar que remuneração inicial para os aprovados do concurso STN será de R$20.924,80.

O processo seletivo envolverá três etapas: provas objetiva, discursiva e procedimentos de heteroidentificação e perícia médica.

Data das Provas e Disciplinas Cobradas

As provas objetivas e discursivas estão marcadas para 2 de junho de 2024.

Diante disso, as disciplinas abordadas nas provas comuns a todas as especialidades incluem Finanças Públicas, Administração Financeira e Orçamentária, Língua Portuguesa, Direito Administrativo, Administração Pública, Direito Constitucional e Estatística.

Específicas por Especialidade

Contábil: Contabilidade Pública, Contabilidade Geral, Contabilidade de Custos e Demonstrativos Fiscais.

Econômico-Financeira: Economia Brasileira, Economia do Setor Público, Administração Financeira e Orçamentária, Finanças, Macroeconomia e Microeconomia.

Econômico-Financeiras Contratações: Economia Brasileira, Economia do Setor Público, Administração Financeira e Orçamentária, e Licitações e Contratos.

Tecnologia da Informação – Operações e Infraestrutura: Segurança da Informação, Gestão de Serviços de TI, Banco de Dados, Redes de Computadores e Sistemas de Computação.

Tecnologia da Informação – Transformação Digital: Cultura Digital, Governança de TI, Análise de Negócio e Banco de Dados e Gestão da Informação.

Trabalho Híbrido do concurso STN

Com a publicação do edital do concurso STN, a Secretaria do Tesouro Nacional delineou as normas para a implementação do teletrabalho parcial (híbrido) aos seus servidores. As diretrizes, divulgadas no Diário Oficial da União em 22 de janeiro, estabelecem as condições para esse novo modelo de trabalho. Vamos explorar os pontos-chave do documento.

Regime Híbrido e detalhes

O regime híbrido requer, no mínimo, 32 horas presenciais semanais na sede do órgão, situada em Brasília, DF.

Para servidores com jornada reduzida de 4h ou 6h, as horas presenciais mensais mínimas são, respectivamente, 16 e 24.

Disponibilidade e Participação em Reuniões Remotas

Servidores em trabalho remoto devem estar disponíveis nos períodos determinados pela chefia imediata, respeitando os dias e horários de funcionamento do órgão.

Durante reuniões remotas, a câmera de vídeo deve permanecer aberta, assegurando a participação efetiva.

Adesão ao Trabalho Híbrido e Critérios de Seleção

Até 15% dos servidores de cada subsecretaria ou unidade equivalente do STN poderão aderir ao trabalho híbrido, por meio de processo seletivo.

Os critérios de seleção incluem horas de capacitação, tempo em cargo gerencial, participação em projetos estratégicos, envolvimento em grupos de trabalho não remunerados, e tempo de serviço na STN.

Revisão Semestral e Início

A lista de servidores beneficiados com o trabalho híbrido será revisada a cada seis meses, garantindo a adaptação às necessidades do órgão.

O regime híbrido entrará em vigor a partir de fevereiro de 2024.

Essas diretrizes buscam proporcionar flexibilidade aos servidores da STN, equilibrando a presença física no local de trabalho com a possibilidade de desempenho remoto.