Vai tirar CNH? Não se ASSUSTE com o valor

A CNH é um documento crucial para os residentes do Brasil que almejam assegurar sua locomoção pessoal. Ademais, quem trabalha como motorista não pode nem cogitar a possibilidade de ficar sem ele.

No entanto, em 2023 o custo para obter tal permissão experimentou um incremento notável, surpreendendo a vários brasileiros. Infelizmente, é previsto que essa realidade persista neste ano. Dessa forma, torna-se imperativo efetuar uma preparação financeira adequada para confrontar esse novo panorama da CNH.

Custos da CNH em 2024

Diversos elementos contribuíram para a elevação do custo da carteira de motorista, sendo a inflação o principal catalisador desse fenômeno. O procedimento para obtenção da CNH envolve o desembolso de diversas taxas, tais como aquelas vinculadas ao:

CFC (Centro de Formação de Condutores;

DET (Departamento Estadual de Trânsito);

Taxa de avaliação.

Essas tarifas estão atreladas à inflação, o que implica que são reajustadas anualmente para se alinharem ao acréscimo nos índices de preços.

No transcorrer de 2024, os dispêndios associados à aquisição da CNH apresentarão variações conforme a categoria desejada. Considerando as três categorias mais frequentes, A, B e AB, a média nacional para a obtenção da primeira permissão no Brasil oscilará em torno dos seguintes valores:

A: entre R$ 2.300,00 e R$ 2.500,00

B: entre R$ 2.600,00 e R$ 3.000,00

Carteira com categoria dupla AB: entre R$ 4.000,00 e R$ 4.500,00

Importante salientar que tais valores representam uma média e podem divergir conforme o estado de residência.



Como adquirir a carteira de motorista no Brasil hoje

Para obter a CNH nas categorias A (motocicleta) e B (automóvel), é necessário seguir determinadas etapas específicas. Confira abaixo o passo a passo:

Adquirir um parecer e se inscrever em uma instituição de formação automobilística, ou seja, a autoescola.

Capturar a biometria e realizar uma fotografia no DET.

Submeter-se a exames psicotécnicos e médicos.

Participar do curso teórico.

Aprovar no exame teórico.

Participar de aulas no simulador (apenas para condução de automóveis).

Realizar aulas práticas.

Aprovar no exame prático.

Emitir a CNH.

É imprescindível aderir a todas as etapas e satisfazer os requisitos necessários para conquistar a carteira de motorista.

Sugestões para se preparar financeiramente para tirar a CNH em 2024

Com o acréscimo nos custos da CNH desde o ano passado, torna-se crucial elaborar um plano financeiro adequado para essa fase da vida. Aqui estão algumas orientações para auxiliá-lo na preparação:

Estabeleça um alvo financeiro: determine a quantia necessária para obter a carteira de habilitação e fixe metas de economia para alcançar esse propósito.

Reduza gastos dispensáveis: reavalie suas despesas mensais e encontre maneiras de diminuir gastos supérfluos. Isso contribuirá para economizar dinheiro de maneira mais eficaz.

Pesquise os preços: antes de selecionar uma instituição de formação automobilística, pesquise os preços em diferentes locais. Compare os valores das autoescolas e escolha a alternativa que melhor se ajusta ao seu orçamento.

Considere a possibilidade de um empréstimo: caso não disponha do valor total para a obtenção da CNH, considerar um empréstimo pode ser uma opção. Entretanto, é fundamental agir com cautela para não comprometer sua saúde financeira.

Economize antecipadamente: se tem planos de adquirir a habilitação em 2024, inicie a economizar o quanto antes. Isso contribuirá para reduzir o impacto financeiro quando chegar o momento de quitar as tarifas.

O incremento nos custos da carteira de habilitação em 2024 é uma realidade incontornável. Preparar-se financeiramente para enfrentar essas mudanças é essencial.

Siga as etapas necessárias para conquistar a permissão e desenvolva um planejamento financeiro apropriado. Com organização e moderação, estará pronto para obter sua CNH e desfrutar da mobilidade e das oportunidades que ela proporciona.