Valor do BOLSA FAMÍLIA de Janeiro foi atualizado HOJE (12/01) no CAIXA TEM? Veja novas datas!

O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda que beneficia famílias em situação de pobreza e extrema pobreza em todo o Brasil. Criado visando garantir o direito à alimentação, o acesso à educação e à saúde, o programa passará por algumas mudanças em 2024.

Neste artigo, vamos abordar as possíveis alterações nas regras e nos valores das parcelas, além de fornecer informações úteis sobre o Bolsa Família. Continue lendo para se manter informado!

Possíveis Mudanças no Bolsa Família em 2024

No último trimestre de 2023, surgiram especulações sobre a implementação de uma política de valorização para o Bolsa Família. No entanto, até o momento, nada foi confirmado oficialmente. Caso haja alguma novidade nesse sentido, é provável que seja implementada a partir de 2025.

Portanto, é importante acompanhar as notícias e atualizações sobre o programa ao longo deste ano.

Calendário de Pagamentos para Janeiro de 2024

Para começar o ano, o calendário de pagamentos do Bolsa Família para janeiro de 2024 já foi divulgado. A primeira parcela do ano estará disponível a partir do dia 18 de janeiro. Os depósitos serão realizados conforme o último dígito do NIS (Número de Identificação Social) dos inscritos.

Confira a tabela abaixo:

Final do NIS Data de Pagamento 1 18 de janeiro 2 19 de janeiro 3 22 de janeiro 4 23 de janeiro 5 24 de janeiro 6 25 de janeiro 7 26 de janeiro 8 29 de janeiro 9 30 de janeiro 0 31 de janeiro



É importante ressaltar que os saques podem ser realizados até 120 dias após a liberação dos respectivos pagamentos. Portanto, fique atento aos prazos para não perder o benefício.

Como Consultar o seu Bolsa Família

Para consultar informações sobre o seu Bolsa Família, você pode utilizar o aplicativo oficial do programa ou acessar a plataforma do Caixa Tem. Ambas as opções oferecem acesso rápido e fácil aos dados relacionados aos pagamentos, valores das parcelas e demais informações relevantes.

Valores das Parcelas do Bolsa Família em 2024

Em 2023, o valor mínimo das parcelas do Bolsa Família foi definido em R$ 600,00. Até o momento, não há confirmação de alterações nos valores para 2024. No entanto, é importante lembrar que existem valores complementares para alguns grupos específicos. Veja a seguir:

Adicional de R$ 150,00 por criança de até seis anos de idade;

Adicional de R$ 50,00 por gestante;

Adicional de R$ 50,00 por jovem entre sete e 18 anos;

Adicional de R$ 50,00 por bebê de até seis meses.

Dessa forma, o valor total do Bolsa Família pode variar conforme a composição de cada família, levando em consideração o número de crianças, gestantes, jovens e bebês presentes no núcleo familiar.

Como Funciona o Bolsa Família

O Bolsa Família é um programa social que visa principal combater a pobreza e a desigualdade social no Brasil. Para se tornar um beneficiário do programa, é necessário se inscrever no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal). Após a inscrição, o benefício é concedido conforme a renda familiar e o número de dependentes.

Quem Tem Direito ao Bolsa Família

O Bolsa Família é destinado às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Para ter direito ao benefício, a renda por pessoa da família deve ser de até R$ 89,00 mensais para extrema pobreza, ou entre R$ 89,01 e R$ 178,00 para pobreza. Além disso, famílias pobres que possuem gestantes, crianças ou adolescentes entre 0 e 17 anos também têm direito ao programa.

Como se Inscrever no Bolsa Família

Para se inscrever no Bolsa Família, é necessário procurar o setor responsável pelo programa na prefeitura da sua cidade. É importante levar documentos de todos os membros da família, como RG, CPF, comprovante de residência, entre outros. O atendente irá orientá-lo sobre os próximos passos e fornecer as informações necessárias para a inscrição.

Condições para Continuar Recebendo o Bolsa Família

Para continuar recebendo o Bolsa Família, é necessário cumprir algumas condições estabelecidas pelo programa. Entre elas, estão a garantia da frequência escolar das crianças e a realização do pré-natal para gestantes. O não cumprimento dessas condições pode resultar na suspensão ou cancelamento do benefício.

Como Sacar o Bolsa Família

Existem diferentes formas de sacar o benefício do Bolsa Família. O titular do programa pode utilizar o Cartão Bolsa Família, o Cartão Cidadão ou até mesmo a conta digital Caixa Tem. A escolha da forma de saque vai depender das opções disponíveis e da preferência do beneficiário.

Sobre a Plataforma Caixa Tem

A Caixa Tem é uma plataforma digital da Caixa Econômica Federal que oferece diversos serviços financeiros. Por meio dela, é possível realizar consultas de saldo, pagamento de contas, transferências e muito mais. A plataforma é prática e segura, proporcionando facilidade no acesso às informações do Bolsa Família.

Ademais, o Bolsa Família é um programa essencial para muitas famílias brasileiras, oferecendo suporte financeiro e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida. Embora não haja confirmação de mudanças para 2024, é importante estar atento às atualizações e notícias relacionadas ao programa.

Consulte regularmente as informações sobre os pagamentos, valores das parcelas e cumpra as condições estabelecidas para continuar recebendo o benefício.