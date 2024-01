Valor médio do seguro dos carros mais vendidos CAI 25% em 2023

O preço médio do seguro de carros caiu de maneira significativa no Brasil em 2023, para alegria dos motoristas. De acordo com os dados mais recentes do levantamento mensal da corretora on-line Minuto Seguros, a apólice ficou mais barata em relação a 2022, tanto para os homens quanto para mulheres.

Em resumo, a pesquisa revelou o preço médio dos seguros dos carros mais vendidos em dezembro de 2023. Os valores correspondem aos preços praticados em São Paulo.

O levantamento mostrou que, em média, o preço do seguro de carros para o perfil masculino caiu 24,9%. Já a redução para o perfil feminino foi ainda mais intensa no ano, de 27,7%.

Veja o carro cujo seguro teve a maior queda em 2023

Segundo o levantamento, o Creta Action, da Hyundai, registrou a maior redução no valor da apólice, na comparação com 2022. Para o perfil masculino, o seguro teve uma redução média de 45,6%, para R$ 3.781,83. Por sua vez, a apólice ficou, em média, 44,8% mais barata para o público feminino, caindo para R$ 2.215,98.

Esses dados mostram que, apesar da queda mais intensa para os homens, o valor dos seguros entre os gêneros ficou bastante diferente. Em suma, a apólice para o perfil masculino foi 70,7% mais elevada do que para as mulheres. Aliás, estes dados se referem ao país.

Preço do seguro caiu em dezembro

O levantamento da Minuto Seguros se refere à média de 2023. Entretanto, a pesquisa também revelou os dados dos seguros em dezembro, último mês de coleta dos preços no país.

Em síntese, o seguro do Novo Polo Comfortline, da Volkswagen, carro mais vendido do país em dezembro, caiu para homens, mas ficou mais caro para mulheres. A apólice para o perfil masculino ficou 9,6% mais barata, custando, em média, R$ 4.345,09.



Você também pode gostar:

De modo diferente, o seguro teve um aumento de 7,5% para o perfil feminino. Entretanto, o valor médio foi de R$ 1.996,11, menos da metade da apólice para homens, mesmo com o avanço mensal.

Já o segundo carro mais vendido do país em dezembro foi o Novo Onix Hatch, da GM, que subiu uma posição em relação a novembro. Nesse caso, o seguro caiu 2,1% para o perfil masculino, para R$ 3.827,97, em média. Para o perfil feminino, o recuo chegou a 6,6% e a apólice teve um valor médio de R$ 1.954,21.

Por que o seguro ficou mais barato em 2023?

O seguro de carros ficou mais barato em 2023, na comparação com o ano anterior, principalmente por causa da queda nos valores dos veículos. Isso aconteceu graças à ação do Governo Federal, que adotou medidas para baratear os automóveis, e ao aumento da competitividade entre as seguradoras no país.

No entanto, a expectativa é que os preços dos seguros não caiam em 2024, pelo menos não no mesmo patamar que o de 2023. O cenário do ano passado não deverá acontecer novamente em 2024, a não ser que o governo promova um novo programa para baratear os veículos no país.

Veja as cidades que se destacaram

No último mês de 2023, a cidade com os menores preços médios de seguros para o perfil masculino foi Florianópolis. A cidade ocupou essa posição em relação aos dez modelos de carros mais vendidos naquele mês. A propósito, o valor da apólice foi de R$ 2.790,17.

Já ara o perfil feminino, Porto Alegre teve o menor custo do país, custando R$ 1.814,58. Aliás, esse é mais um dado que reflete os altos valores pagos pelo gênero masculino, em relação ao feminino.

O levantamento também revelou as cidades que tiveram os maiores preços médios de seguros em dezembro do ano passado. Em relação ao perfil masculino, o Rio de Janeiro ocupou a primeira posição, com um valor médio de R$ 5.796,22. Já para o perfil feminino, as apólices mais caras foram observadas em Salvador (R$ 2.995,37).

Cabe salientar que o levantamento da Minuto Seguros abrange 11 capitais brasileiras:

Belo Horizonte (MG);

Brasília (DF);

Curitiba (PR);

Florianópolis (SC);

Goiânia (GO);

Porto Alegre (RS);

Recife (PE);

Rio de Janeiro (RJ);

Salvador (BA);

São Paulo (SP);

Vitória (ES).

Entenda a pesquisa da corretora Minuto Seguros

A saber, a corretora Minuto Seguros incluiu os dez carros mais vendidos de outubro, conforme os dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

O estudo considerou como perfis dos condutores um homem e uma mulher, de 35 anos, ambos casados. As cotações pesquisadas pela corretora se referiram a 15 seguradoras. Veja abaixo quais foram:

Azul;

Alfa;

Aliro;

Allianz;

Bradesco;

HDI;

Itaú;

Liberty;

Sompo Seguros;

Mapfre;

Mitsui;

Porto;

Tokio Marine;

Zurich.

Por fim, vale ressaltar que os consumidores podem contratar o seguro de acordo com a necessidade de tempo de cobertura. As contratações podem ser por apenas minutos ou horas, bem como por dias ou meses. Além disso, também há a possibilidade de contratar apólices por trecho percorrido pelo carro.