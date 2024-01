Valores atualizados da famosa moeda de 1 real de Juscelino Kubitschek

Se existe uma moeda rara que pode ser considerada a mais conhecida dentro do mundo da numismática, esta peça é a de 1 real do ano de 2002. O exemplar em questão pode ser considerado o sonho de consumo de 10 em cada 10 colecionadores do país hoje em dia.

A fascinação em torno desta peça acontece porque estamos falando de um exemplar de caráter de celebração. A moeda faz homenagem ao centenário da morte de Juscelino Kubitschek, um dos presidentes mais notórios da história do país. Entre outros pontos, ele capitaneou a construção da cidade de Brasília, que hoje é a capital federal.

Uma das principais características desta moeda é que ela contou com uma tiragem de pouco mais de 50 milhões de exemplares. Na linguagem da numismática, pode-se dizer que este é um número muito alto, o que significa afirmar que não é tão difícil encontrar o exemplar hoje em dia.

Características

Abaixo, você pode conferir as principais características da moeda de 1 real do ano de 2002, tomando como base as informações disponibilizadas pelo Banco Central (BC):

Novo Padrão Monetário 2º Família Diversos Metais;

Plano Monetário: Padrão Real 2º Família (1998-atualmente);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 27mm;

Peso: 7gr;

Metal: Núcleo em aço inox e anel revestido de bronze;

Borda: Serrilha intermitente;

Reverso: Moeda;

Comemorativa: Centenário de Juscelino Kubitschek de Oliveira;

Desenho do Anverso: Efígie de Juscelino Kubitschek e dístico CENTENÁRIO JUSCELINO KUBITSCHEK no núcleo prateado, transpassando para o anel dourado;

Desenho do Reverso: Anel dourado, com grafismo indígena marajoara. No núcleo, esfera sobreposta por uma faixa de júbilo e o Cruzeiro do Sul em alusão ao Pavilhão Nacional. Valor e Data.

Quanto vale a moeda em 2024

Mas afinal de contas, quanto vale a moeda de 1 real do ano de 2002, considerando os valores mais atualizados, de acordo com especialistas na área? Abaixo, você pode conferir as atualizações:



Você também pode gostar:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 1,00 R$ 100,00 R$ 200,00

Mas é importante lembrar que esta mesma moeda pode valer mais dinheiro, caso seja encontrada com um pequeno defeito, conhecido como reverso invertido. Veja abaixo:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 180,00 R$ 500,00 R$ 1 mil

O que é uma moeda reverso invertido?

Mas afinal de contas, o que seria uma moeda com reverso invertido? Para entender esta pergunta, é necessário sabe que o Brasil adota um sistema de padrão reverso moeda, ou seja, eixo horizontal (EH). As moedas que fogem deste padrão exigido são conhecidas como reverso invertido, e são consideradas muito raras.

Basicamente, as moedas com reverso invertido são aquelas que possuem o reverso com alinhamento contrário ou invertido ao alinhamento original. Na prática, para saber se uma moeda tem este defeito, basta segurar a peça com a face em posição normal virada para você. Logo depois, basta girar de baixo para cima.

Se o outro lado estiver de cabeça para baixo, estamos falando de uma moeda com reverso invertido, ou seja, uma peça valiosa. Vale frisar que qualquer item pode ser reverso invertido. Até mesmo centavos podem ter este tipo de defeito. Em todos os casos, a peça poderá valer mais.

“Mas definir valor comercial à essas moedas é algo relativamente complicado, principalmente porque, como foram produzidas como erros durante o processo de cunhagem, não há registros da quantidade de moedas emitidas”, diz o especialista Plínio Pierry.

Outras peças comemorativas

Abaixo, você pode conferir a lista completa de moedas de 1 real consideradas comemorativas: