Valores e o calendário do 13º salário do INSS para idosos já estão disponíveis?

Anualmente liberado para aposentados e pensionistas, o 13º salário do INSS teve seu calendário definido para 2024. O pagamento do abono natalino ocorrerá em duas parcelas nos meses de maio e junho, como aconteceu nos anos anteriores.

Destina-se a todos os aposentados e pensionistas do INSS o benefício, com exceção dos idosos que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC), pois esse programa social não concede o 13º salário.

Os demais beneficiários recebem a parcela do 13º salário com um valor proporcional ao salário do indivíduo, determinado com base nas contribuições realizadas ao longo da vida pelo aposentado ou pensionista.

Para calcular valor médio da aposentadoria:

1. O beneficiário deve determinar quantos meses do ano receberá pagamentos do INSS;

2. Se receber durante todo o ano, o 13º será referente a uma parcela extra do salário;

3. Se o pagamento for efetuado por menos tempo, é necessário realizar outro cálculo.

4. O beneficiário deve dividir o valor do benefício por 12 para calcular o 13º;

5. Em seguida, o beneficiário deve multiplicar pelo número de meses em que será atendido.

6. O resultado será proporcional, indicando o valor do pagamento extra;

7. É importante lembrar que a liberação de recursos costuma ser dividida em duas parcelas.

8. O beneficiário deve considerar esse parcelamento ao fazer planos com o dinheiro;

9. A liberação do 13º acontece em conjunto com o benefício principal do INSS.

O pagamento do 13º salário do INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) mantém o 13º salário programado para o segundo semestre deste ano, diferentemente do cronograma de 2022, quando o governo federal optou por antecipar os pagamentos para maio e junho.

De acordo com informações fornecidas pelo INSS ao Valor, não há previsão de antecipação em 2024, sendo mantido o plano de pagamento das duas parcelas do décimo terceiro nos meses de agosto e novembro.

No que diz respeito ao décimo terceiro do INSS, os repasses, estimados em R$ 62,7 bilhões, beneficiaram 32,5 milhões de pessoas no ano anterior. Este abono anual atua como uma bonificação extra para os segurados e dependentes da Previdência Social.



Você também pode gostar:

Elegibilidade para receber o 13º salário

A elegibilidade para receber o décimo terceiro abrange aqueles que, ao longo do ano, receberam auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão. O INSS calcula o valor total pago a cada indivíduo com base na renda mensal do benefício do mês de dezembro respectivo.

O pagamento do décimo terceiro do INSS ocorre em duas parcelas. Em agosto, o INSS efetua a primeira parcela do décimo terceiro, equivalente a até 50% do valor do benefício daquele mês.

A segunda parcela corresponde à diferença entre o valor total do abono anual e o da primeira parcela, sendo paga em novembro. Em ambos os casos, o INSS paga o décimo terceiro juntamente com o benefício mensal.

Portanto, os beneficiários do INSS devem estar atentos a esses períodos para um planejamento financeiro mais eficaz.

Será que haverá antecipação do 13° em 2024?

A pergunta que se apresenta é se o pagamento do 13° salário do INSS será antecipado neste ano. Nos últimos quatro anos, de 2020 a 2023, os segurados do INSS receberam o 13° entre maio e junho. No entanto, o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, ainda não emitiu um pronunciamento oficial sobre o assunto.

Diante desse contexto, existe uma expectativa considerável de que a antecipação ocorra no primeiro semestre de 2024. Em caso contrário, os beneficiários receberão em agosto e dezembro, conforme ocorria antes da pandemia.

Até o momento, não há uma confirmação oficial. Assim, caso ocorra a antecipação, as datas provavelmente serão entre os meses de maio e junho.

Portanto, a orientação é aguardar um pronunciamento oficial do líder do país ou do Instituto Nacional do Seguro Social sobre o cronograma de depósitos do 13° salário. Contudo, esse anúncio deverá esclarecer as datas exatas de pagamento e quais são as opções possíveis de antecipação para os beneficiários do INSS.