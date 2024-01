Vamos para o próximo: O que vem por aí para Dricus du Plessis e Sean Strickland após o UFC 297?

Dricus du Plessis cumpriu seu objetivo de se tornar campeão do UFC na noite de sábado com uma vitória por decisão difícil sobre Sean Strickland na luta principal do UFC 297. Enquanto du Plessis está de olho em Israel Adesanya para sua primeira defesa de título – possivelmente no UFC 300 – para onde vai Strickland depois de perder o título?

Em uma edição totalmente nova de On To the Next One, Mike Heck e Alexander K. Lee do MMA Fighting discutem o que vem por aí para du Plessis e Strickland de uma perspectiva de matchmaking após o evento pay-per-view de sábado. Além disso, futuros confrontos serão discutidos para a nova campeã peso galo feminino Raquel Pennington após sua vitória por decisão dominante sobre Mayra Bueno Silva no co-evento principal, junto com os vencedores do card principal Neil Magny, Chris Curtis, Movsar Evloev e muito mais.

Assista à edição do UFC 297 do On To the Next One no vídeo acima. Versões apenas de áudio do podcast podem ser encontradas abaixo, em Apple Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Stitcher e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.