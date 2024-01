Vazamento do suposto relatório de autópsia de Kurt Cobain, detalhes sobre suicídio

Kurt Cobain morreu há quase 30 anos – mas um homem tem acompanhado o caso desde então e publicou o que afirma ser o relatório oficial da autópsia… nunca visto publicamente até agora.

Um investigador particular chamado Tom Grant jogou este PDF em seu Conta do Twitter Quarta-feira – escrevendo … “Link para download de uma cópia gratuita do Relatório de autópsia de Kurt Cobain em: http://cobaincase.com/Cobain Autopsy.pdf Copie/cole o link inteiro, incluindo ‘Autopsy.pdf’ em seu navegador janela). Esta é a primeira vez que este relatório é tornado público.”

Pelo que parece… Tom tem seu próprio site que narra sua investigação sobre o caso da morte – desde quando Kurt tirou a própria vida em 1994 – e parece que TG chegou às suas próprias conclusões sobre tudo isso. .. mas o ponto principal é este documento que ele publicou.

Ele afirma que é real, embora… ele não explique como o obteve. A autópsia de Kurt nunca foi divulgada naquela época – e tudo tinha a ver com algumas leis do estado de Washington que impedem a divulgação desse tipo de informação. Eles liberam esses documentos para a família.

De qualquer forma, você mesmo pode dar uma olhada no suposto relatório, se quiser… porque, admitimos, se for real – certamente é uma leitura interessante, para fãs do Nirvana ou não.

Não entraremos nos detalhes de tudo isso, porque é bastante explícito… mas o que diremos é que o suposto relatório pretende confirmar o que quase todo mundo sabe sobre sua morte há anos – ou seja, que ele morreu tragicamente por suicídio e que usou uma espingarda contra si mesmo.

Também há informações aqui sobre o que os profissionais médicos dizem ter sido encontrado no sistema de Kurt na época – e parece que havia uma mistura de substâncias. Tentamos verificar a autenticidade deste relatório… mas as autoridades do condado de King não quiseram comentar e citaram novamente a lei de Washington.



Kurt deixou para trás sua esposa, Courtney Amore sua filha Feijão Francês. Ele tinha apenas 27 anos.