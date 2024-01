Veja a diferença entre o abono salarial do PIS e do Pasep

O Abono Salarial PIS/Pasep é um benefício anual concedido pelo governo aos trabalhadores brasileiros. Com base no ano de 2022, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo do Trabalhador (Codefat) aprovou o calendário de pagamento para o ano de 2024. Neste artigo, vamos abordar todas as informações relevantes sobre o PIS/Pasep, desde quem tem direito ao benefício até as datas de pagamento.

O que é o PIS/Pasep?

O Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) são iniciativas do governo brasileiro que visam promover a integração e o desenvolvimento dos trabalhadores. O PIS é destinado aos trabalhadores do setor privado, enquanto o Pasep é voltado para os servidores públicos.

O Abono Salarial PIS/Pasep é um valor pago anualmente aos trabalhadores que atendem aos critérios de elegibilidade estabelecidos pelo governo. Esse benefício corresponde ao valor máximo de um salário mínimo, que em 2024 é de R$ 1.412.

Quem tem direito ao PIS/Pasep?

Para ter direito ao Abono Salarial PIS/Pasep, é necessário atender aos seguintes critérios:

Estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, contados a partir do primeiro vínculo empregatício; Ter recebido até dois salários mínimos de remuneração mensal no período trabalhado, provenientes de empregadores que contribuem para o PIS ou para o Pasep; Ter exercido atividade remunerada por pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base considerado para apuração; Ter seus dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial.

Calendário de pagamentos do PIS/Pasep 2024

O calendário de pagamento do Abono Salarial PIS/Pasep de 2024 segue um cronograma determinado de acordo com a data de aniversário do trabalhador. Anteriormente, o PIS era pago no mês de aniversário, enquanto o Pasep seguia o último dígito do número do Pasep. Agora, ambos os programas adotam a mesma regra de pagamento.



Confira abaixo as datas de pagamento conforme o mês de nascimento:

Mês de Nascimento Data de Pagamento Janeiro A partir de 15/02/2024 Fevereiro A partir de 15/03/2024 Março A partir de 15/04/2024 Abril A partir de 15/04/2024 Maio A partir de 15/05/2024 Junho A partir de 15/05/2024 Julho A partir de 17/06/2024 Agosto A partir de 17/06/2024 Setembro A partir de 15/07/2024 Outubro A partir de 15/07/2024 Novembro A partir de 15/08/2024 Dezembro A partir de 15/08/2024

Como receber o Abono Salarial?

O pagamento do Abono Salarial PIS/Pasep pode ser realizado de diferentes formas, dependendo da instituição responsável pelo programa.

Recebimento pelo PIS – Caixa Econômica Federal

Os trabalhadores do setor privado que participam do PIS podem receber o Abono Salarial através da Caixa Econômica Federal. As opções de recebimento são:

Crédito em conta CAIXA : O valor é depositado automaticamente na conta corrente, conta poupança ou Conta Digital do trabalhador, caso ele possua uma. Crédito pelo aplicativo CAIXA Tem: O valor é disponibilizado na conta poupança social digital, que é aberta automaticamente pela Caixa.

Além disso, o pagamento também pode ser feito em agências bancárias, casas lotéricas, terminais de autoatendimento, unidades do CAIXA Aqui e outros canais de pagamento oferecidos pela Caixa.

Recebimento pelo Pasep – Banco do Brasil

Já os servidores públicos que participam do Pasep podem receber o Abono Salarial através do Banco do Brasil. As opções de recebimento são:

Crédito em conta bancária: O valor é depositado diretamente na conta bancária do trabalhador. PIX: O valor pode ser transferido por meio do PIX, uma forma rápida e segura de realizar transações financeiras. Transferência via TED: O valor pode ser transferido para outra instituição financeira por meio de Transferência Eletrônica Disponível (TED). Pagamento presencial: O trabalhador pode retirar o valor do Abono Salarial em uma agência do Banco do Brasil.

Consulta ao Abono Salarial

A partir do dia 5 de fevereiro de 2024, os trabalhadores poderão consultar se possuem direito ao Abono Salarial PIS/Pasep. Essa consulta pode ser feita de diferentes maneiras:

Aplicativo da Carteira de Trabalho Digital: Atualize o aplicativo, acesse a aba “Benefícios” e “Abono Salarial” para verificar o valor, a data e o banco de recebimento.

Carteira de Trabalho Digital no portal Gov.br: Acesse o portal Gov.br, faça o login na Carteira de Trabalho Digital e consulte as informações sobre o Abono Salarial.

Para obter informações adicionais ou esclarecer dúvidas, os trabalhadores podem entrar em contato com o Ministério do Trabalho e Emprego através do telefone 158 ou pelo e-mail trabalho.uf@economia.gov.br.

Ademais, o Abono Salarial PIS/Pasep é um benefício importante para os trabalhadores brasileiros. Com o calendário de pagamento de 2024 já definido, é fundamental que os beneficiários estejam atentos às datas e aos requisitos necessários para receber o valor. Consulte a sua situação e aproveite esse benefício oferecido pelo governo.