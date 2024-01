Veja a lista dos veículos novos mais vendidos do país em 2023

O mercado automotivo brasileiro teve um ano movimentado em 2023, com várias marcas e modelos batalhando pela liderança nas vendas. Um dos destaques foi o Fiat Strada, que se tornou o veículo novo mais vendido do país. Além disso, outras montadoras também tiveram um desempenho notável, como a Volkswagen, Chevrolet e Hyundai.

Fiat Strada: O Campeão de Vendas

O Fiat Strada, um veículo utilitário compacto, conquistou o primeiro lugar no ranking de vendas de veículos novos em 2023. Com um total de 120.600 unidades emplacadas, o Strada mostrou sua popularidade e versatilidade. Seu design moderno e funcional, combinado com um preço acessível, tornaram-no uma escolha atraente para os consumidores brasileiros.

Volkswagen Polo: O Novo Vice-Líder

Uma das grandes surpresas do ano foi a ascensão do Volkswagen Polo ao segundo lugar no ranking de vendas. Após a aposentadoria do Gol, o Polo se tornou o modelo de entrada da marca e conquistou a preferência dos consumidores. Com 111.242 unidades emplacadas, o Polo mostrou a força da Volkswagen no mercado brasileiro.

Chevrolet Onix: O Terceiro Lugar

O Chevrolet Onix, um dos modelos mais populares do Brasil nos últimos anos, ficou com o terceiro lugar nas vendas de 2023, com 102.043 unidades emplacadas. Apesar de ter sido superado pelo Strada e Polo, o Onix ainda mantém uma base fiel de clientes e continua sendo uma opção sólida para os consumidores brasileiros.

Hyundai HB 20 e Chevrolet Onix Plus: Outros Destaques

Além dos três primeiros colocados, outros modelos também se destacaram nas vendas de veículos novos em 2023. O Hyundai HB 20, com 88.905 unidades emplacadas, e o Chevrolet Onix Plus, com 74.887 unidades emplacadas, ocuparam o quarto e quinto lugar, respectivamente. Ambos os modelos são conhecidos por seu design atraente e tecnologia avançada.

Montadoras em Destaque

Em termos de participação de mercado, a Fiat liderou as vendas de veículos novos em 2023, com uma fatia de 21,82%. A Volkswagen ficou em segundo lugar, com 15,83%, seguida pela Chevrolet, com 15,05%. Essas três montadoras demonstraram sua força e competitividade no mercado brasileiro.

Outras montadoras também tiveram um bom desempenho em 2023. A Toyota obteve uma participação de 8,82%, seguida pela Hyundai, com 8,55%. A Jeep, Renault, Nissan, Honda e Peugeot também conseguiram conquistar uma parcela significativa do mercado.

O Crescimento do Mercado Automotivo

O mercado automotivo brasileiro teve um crescimento de 9,7% em relação a 2022, com um total de 2.308.140 veículos novos emplacados em 2023. Esse aumento nas vendas foi impulsionado pelo programa de desconto no carro zero do governo federal, que incentivou os consumidores a adquirirem veículos novos.

No mês de dezembro, os emplacamentos tiveram um aumento de 16,9% em relação ao mês anterior, totalizando 248.544 unidades. Essa alta nas vendas foi um reflexo do sucesso do programa de desconto, que liberou R$ 1,8 bilhão para baratear o preço dos veículos novos.

Os Descontos do Governo

O programa de desconto no carro zero do governo federal teve como objetivo estimular o mercado automotivo e impulsionar a economia. Os descontos foram destinados a veículos com valor total de até R$ 120 mil, com carros de pequeno porte recebendo descontos de R$ 2 mil a R$ 8 mil.

Segundo dados do governo, a montadora Fiat foi a que concedeu a maior parte dos descontos, seguida pela Volkswagen e Renault. Essas montadoras foram responsáveis por liberar milhões de reais em descontos para os consumidores brasileiros, tornando os veículos novos mais acessíveis e atraindo mais compradores.

Ademais, o mercado automotivo brasileiro em 2023 foi marcado por uma forte competição entre as montadoras e modelos mais populares. O Fiat Strada conquistou o primeiro lugar nas vendas de veículos novos, seguido pelo Volkswagen Polo e Chevrolet Onix. A Fiat liderou as vendas entre as montadoras, seguida pela Volkswagen e Chevrolet.

O programa de desconto no carro zero do governo federal impulsionou as vendas e tornou os veículos novos mais acessíveis para os consumidores brasileiros. Com um crescimento de 9,7% em relação a 2022, o mercado automotivo mostrou sua resiliência e capacidade de se adaptar às condições econômicas.