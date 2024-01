Veja AGORA qual será o NOVO VALOR do Bolsa Família em 2024

O programa Bolsa Família é uma iniciativa do governo federal brasileiro que visa combater a pobreza e a extrema pobreza no país, oferecendo transferência de renda para famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica. Com o anúncio do aumento do salário mínimo, muitos brasileiros inscritos no programa estão ansiosos para saber se o valor do benefício também será reajustado em 2024. Neste artigo, vamos explorar as expectativas em relação ao novo valor do Bolsa Família e detalhar os benefícios complementares do programa.

Aumento do Salário Mínimo e o Bolsa Família

O salário mínimo é um dos fatores que influenciam o valor do Bolsa Família, mas é importante ressaltar que o benefício não está diretamente atrelado ao salário mínimo em vigor. Portanto, qualquer aumento no valor do Bolsa Família dependerá da confirmação do governo sobre o tema. Até o momento, não há uma confirmação oficial sobre o novo valor do benefício.

Valor Mínimo e Benefícios Adicionais

Atualmente, cada associado do Bolsa Família tem direito a um valor mínimo de R$ 142,00. Isso significa que famílias com menos de quatro membros receberão no mínimo R$ 600,00. No entanto, o valor final do programa pode ser significativamente maior devido aos benefícios complementares.

Além do valor mínimo, o Bolsa Família oferece benefícios adicionais. Um deles é o benefício de R$ 150,00 por criança de 0 a 6 anos. Outro benefício é de R$ 50,00 por associado de 7 a 18 anos ou gestante. Esses benefícios extras podem aumentar consideravelmente o valor total recebido pelas famílias beneficiárias.

Benefícios Complementares do Bolsa Família

O Bolsa Família possui seis benefícios complementares que se adaptam a diferentes circunstâncias dos beneficiários. São eles:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por membro da família; Benefício Variável Familiar (BVF): Adicional de R$ 50 para gestantes, crianças e adolescentes de 7 a 18 anos; Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): Suplemento de R$ 50 para cada membro com até sete meses (nutriz); Benefício Extraordinário de Transição (BET): Aplicado em casos específicos até maio de 2025 para assegurar que nenhum beneficiário receba menos do que no programa anterior (Auxílio Brasil); Benefício Complementar (BCO): Valor adicional para famílias com soma de benefícios inferior a R$ 600; Benefício Primeira Infância (BPI): Acréscimo de R$ 150 por criança de zero a sete anos.



Esses benefícios complementares visam suprir necessidades específicas das famílias beneficiárias, como cuidados com a saúde, alimentação e educação.

Regras Atuais do Programa

É importante destacar que o Bolsa Família possui requisitos que devem ser atendidos pelas famílias beneficiárias. Em 2023, foram adicionados novos critérios, como vacinação e frequência escolar. Espera-se que essas regras permaneçam em vigor em 2024, contribuindo para melhores condições de vida dos beneficiários.

Após o cadastro no programa, é possível realizar consultas no site ou aplicativo do Cadastro Único para verificar se o perfil está ativo e se os dados estão corretos. Dúvidas podem ser esclarecidas por meio do MDS Central, site do Ministério do Desenvolvimento Social, aplicativo Bolsa Família ou pelo folheto informativo do programa.

Quem Tem Direito ao Bolsa Família?

Para ter direito ao Bolsa Família, a família precisa atender a alguns critérios. São eles:

Renda familiar per capita: A renda per capita da família deve ser de até R$ 218,00; Cadastro no Cadastro Único (CadÚnico): É necessário estar cadastrado no CadÚnico, registro do governo federal com informações sobre famílias em situação de vulnerabilidade social; Grupos prioritários: Existem grupos prioritários que têm preferência no recebimento do benefício, como gestantes, lactantes, crianças e adolescentes; Acompanhamento da saúde: Famílias com crianças menores de 7 anos devem manter a vacinação e consultas médicas em dia; Frequência escolar: Crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos devem estar matriculados na escola com frequência mínima de 85%; Acompanhamento do Bolsa Família: As famílias beneficiárias devem manter os dados atualizados no CadÚnico e cumprir as condicionalidades do programa, como educação e saúde.

O Bolsa Família tem como objetivo promover a inclusão social e garantir o acesso das famílias beneficiárias a serviços essenciais, como educação e saúde.

Calendário de Pagamentos

Para facilitar o recebimento do benefício, o Bolsa Família possui um calendário de pagamentos. Confira abaixo as datas de pagamento para o mês de janeiro:

NIS final 1: pagamento em conta dia 18 de janeiro;

NIS final 2: pagamento em conta dia 19 de janeiro;

NIS final 3: pagamento em conta dia 22 de janeiro;

NIS final 4: pagamento em conta dia 23 de janeiro;

NIS final 5: pagamento em conta dia 24 de janeiro;

NIS final 6: pagamento em conta dia 25 de janeiro;

NIS final 7: pagamento em conta dia 26 de janeiro;

NIS final 8: pagamento em conta dia 29 de janeiro;

NIS final 9: pagamento em conta dia 30 de janeiro;

NIS final 0: pagamento em conta dia 31 de janeiro.

Mantenha-se atualizado e atento ao novo valor

O Bolsa Família desempenha um papel fundamental na redução da pobreza e da desigualdade no Brasil, oferecendo suporte financeiro para famílias em situação de vulnerabilidade social. Embora ainda não haja uma confirmação oficial sobre o novo valor do benefício em 2024, é importante que os beneficiários estejam atentos às informações divulgadas pelo governo. O programa também conta com benefícios complementares que visam suprir necessidades específicas das famílias beneficiárias. Para garantir o acesso ao Bolsa Família, é essencial que as famílias atendam aos critérios estabelecidos e cumpram as condicionalidades do programa.

Lembre-se de consultar o calendário de pagamentos para ficar por dentro das datas de recebimento do benefício. Mantenha-se informado sobre as últimas notícias relacionadas ao Bolsa Família e aproveite os recursos disponíveis para garantir o apoio necessário para sua família.