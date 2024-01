Veja AGORA QUANTO está valendo uma MOEDA DE CRUZEIRO

Não é incomum deparar-se com uma moeda de cruzeiro em antigas gavetas ou nos porta-moedas de nossos avós. O Cruzeiro, durante muitos anos, foi a moeda padrão utilizada pelo Banco Central.

Apesar de a própria moeda de cruzeiro não ter mais valor oficial, é possível descobrir cifras surpreendentes em cada exemplar nas mãos de numismáticos. Os colecionadores de moedas, populares por sua paixão, estão ávidos por oportunidades que lhes permitam fechar negócios grandiosos.

Essa moeda de cruzeiro pode representar quantias substanciais

Ao deparar-se com uma moeda de cruzeiro, é imperativo conservá-la. Mesmo que não seja mais aceita no dia a dia, seu valor transcende os números que decoram suas faces.

Dado seu status de item considerado raro, os colecionadores chegam a desembolsar até 100 vezes mais do que seu valor original. Isso se aplica especialmente às moedas de 10, 20 e 30 cruzeiros, todas cunhadas no ano de 1986.

Estas peças destacam-se como as mais escassas do padrão monetário. Dessa forma, alcançam valores consideráveis com os colecionadores devido ao contexto histórico em que foram produzidas.

Todos os itens listados foram fabricados no ano de 1986, em uma produção de escala moderada, o que os tornou raros e desejados por milhares de colecionadores. Por exemplo:

A moeda de 50 cruzeiros é notável por apresentar a marca do plano piloto de Brasília em sua face;

Já a de 20 cruzeiros, por carregar a marca de uma paróquia de São Francisco de Assim;

A de 10 cruzeiros, por ostentar a marca do mapa rodoviário do Brasil.

Consequentemente, esses itens são de grande valor, não apenas do ponto de vista emocional, mas também histórico para inúmeros brasileiros, pois fazem parte da história do país.



Preços e estratégias de venda

Os preços variam consideravelmente, dependendo principalmente do estado de preservação da moeda de cruzeiro, visto que seu valor reside em sua autenticidade. Assim, se a peça foi restaurada posteriormente, seu preço é depreciado.

Os valores de mercado oscilam entre R$ 40 e R$ 120 para ambos os objetos. No entanto, em leilões, é possível vendê-las por quantias consideravelmente superiores.

Esses itens são raros, e poucas pessoas no Brasil os possuem, ou pelo menos têm consciência disso. Há produtos com preço, e há aqueles que possuem valor. Para comercializar a moeda de cruzeiro, é viável utilizar o Marketplace do Facebook, OLX e até mesmo plataformas de comércio eletrônico como Shopee.

É importante ressaltar que verificar a autenticidade das transações é fundamental para evitar cair em golpes e perder a moeda. Além disso, acumular o maior número possível desses itens pode resultar em lucros substanciais provenientes dessas relíquias numismáticas.

Numismática e conservação de moedas

A numismática é a ciência que estuda as formas de pagamento através dos tempos. Ela nos ajuda a entender a história, a economia e a cultura de diferentes povos.

Os numismáticos conservam as moedas raras com cuidado e atenção. Eles as mantêm em locais secos e escuros, protegidos da luz, da umidade e da poluição. Também evitam manuseá-las com frequência, para não danificar a superfície.

Venda suas moedas na Internet

Ao decidir comercializar moedinhas e cédulas, é essencial averiguar o valor atual no mercado, selecionando compradores de confiança. A numismática é fluida, com oscilações frequentes nos preços, requerendo acompanhamento sempre.

