Veja Anthony Joshua e Francis Ngannou se enfrentando pela primeira vez

Anthony Joshua e Francis Ngannou acabaram de se olhar pela primeira vez.

As grandes estrelas dos pesos pesados ​​​​se enfrentaram após uma coletiva de imprensa na segunda-feira em Londres para a luta de boxe em 8 de março.

Assista ao olhar abaixo.

Esta é a primeira vez que Joshua e Ngannou se enfrentam desde que a partida foi anunciada no início deste mês. Os dois trocaram olhares sérios, mas fora isso os ex-campeões pareciam cordiais um com o outro.

Joshua (27-3, 24 KOs) busca outra vitória marcante após derrotar Otto Wallin em cinco rounds em dezembro passado. O destaque britânico venceu três lutas consecutivas para se recuperar de duas derrotas para Oleksandr Usyk, que viu Joshua perder seus títulos WBA, IBF, WBO e The Ring.

Esta será apenas a segunda luta de boxe de Ngannou (17-3 MMA), ex-campeão peso pesado do UFC. Ngannou se separou do UFC em janeiro de 2023 e posteriormente assinou com o PFL, com opção de seguir a carreira no boxe. Ele fez isso em outubro passado, fazendo sua estreia no boxe contra Tyson Fury.

Ngannou teve um desempenho impressionante contra Fury, derrubando-o no terceiro round e ficando aquém por decisão dividida.

Joshua x Ngannou acontece no dia 8 de março em Riad, Arábia Saudita.