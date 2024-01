veja as opções com zero de spread

O cenário das compras no exterior está passando por transformações significativas, com o declínio do uso tradicional do cartão de crédito diante do crescente apelo das contas internacionais. Essas contas vêm conquistando uma popularidade notável entre os viajantes, sendo impulsionadas, em grande parte, pelas elevadas taxas impostas pelas instituições financeiras sobre transações em dólares.

No entanto, uma alternativa atrativa está emergindo para aqueles que desejam evitar os custos adicionais associados às taxas de câmbio. Isso porque alguns cartões de crédito oferecem a vantagem do spread cambial zero.

Entenda o que é spread cambial

O spread cambial refere-se à diferença entre as taxas de compra e venda de uma moeda estrangeira. Em outras palavras, é a margem de lucro que as instituições financeiras aplicam ao câmbio entre duas moedas. O spread cambial é expresso em pontos ou pips e representa a diferença entre a taxa de câmbio à qual uma instituição financeira está disposta a comprar uma moeda estrangeira (o preço de compra) e a taxa à qual está disposta a vendê-la (o preço de venda).

As instituições financeiras aplicam o spread cambial como uma forma de compensação pelo serviço de câmbio que oferecem. Sendo assim, o spread não apenas cobre os custos operacionais associados à compra e venda de moedas estrangeiras, mas também representa uma fonte de lucro para a instituição.

Sendo assim, quando os viajantes fazem transações em moedas estrangeiras, seja através de cartões de crédito, transferências bancárias ou câmbio em espécie, o spread cambial é um fator importante a ser considerado. Taxas de spread cambial mais altas resultam em custos adicionais para o consumidor durante as transações internacionais.

Cartão de crédito internacional sem taxa

Em um cenário financeiro cada vez mais competitivo, surge uma demanda crescente por opções de cartões de crédito que não apenas ofereçam benefícios atrativos, mas também minimizem os custos associados a transações internacionais. Nesse contexto, destacam-se cartões de crédito que eliminam o spread cambial. Veja a seguir algumas opções disponíveis no mercado:



Você também pode gostar:

A Credicoamo Mastercard Black, por exemplo, se destaca com um spread cambial de 0%. Além disso, oferece uma pontuação significativa de 2 pontos a cada dólar gasto em compras, tanto nacionais quanto internacionais. Contudo, sua anuidade é de R$ 960, sendo isenta mediante um gasto mensal a partir de 40% do limite de crédito.

Outra alternativa é o Sicoobcard Mastercard Gold, que também apresenta um spread cambial zero. Com uma pontuação de 1 ponto por dólar gasto, seu diferencial reside na anuidade de R$ 145, podendo variar entre as cooperativas. Condições específicas para cartão com isenção da anuidade são divulgadas no momento da contratação, podendo estar vinculadas ao volume de gastos no cartão.

Por fim, o Sisprime Mastercard Black se destaca com um spread cambial zero e uma pontuação ainda mais generosa de 2,2 pontos por dólar gasto em compras. Sua anuidade é de R$ 720, mas pode ser isenta com um gasto mensal a partir de 20% do limite de crédito.

Essas opções não apenas oferecem a vantagem do spread cambial zero, mas também proporcionam programas de pontuação. Vale lembrar que cada opção de cartão de crédito apresenta particularidades que podem ou não se alinhar às necessidades e preferências individuais dos consumidores.