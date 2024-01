Veja como compartilhar informações do INSS de forma rápida e fácil

Nos dias atuais, é comum nos depararmos com diversas iniciativas inovadoras, tais como o Open Finance e o Open Banking, que têm como base o compartilhamento simplificado de informações entre clientes e empresas. Mas por trás dessas práticas está um conceito mais amplo, o Open Data.

O Open Data, parte integrante de um ecossistema em constante evolução, permite que os cidadãos compartilhem informações essenciais, indo além dos simples dados bancários, como detalhes sobre FGTS ou INSS. Esse sistema visa proporcionar transparência e autonomia aos indivíduos, permitindo um controle mais efetivo sobre as informações que desejam trocar com as instituições.

As vantagens do Open Data são diversas. Para as empresas, a abertura desses dados oferece a oportunidade de desenvolver serviços mais eficientes e personalizados. Já para os cidadãos, representa uma forma de participação ativa na gestão de suas próprias informações, promovendo maior segurança e controle.

Open Data no cenário brasileiro

A especialista em estratégia de inovação e diretora executiva na ATMosfera Ventures, Acacia Morena, ressalta que, no panorama brasileiro atual, o avanço no uso de Open Data tem se destacado, conforme reportado pelo portal Valor Investe. Segundo Acacia, a adoção de práticas de dados abertos está se tornando uma tendência no país.

De acordo com a especialista, diversos setores, desde a administração pública até empresas, fundos e instituições, estão percebendo as oportunidades proporcionadas por uma gestão mais transparente e acessível para todos. O movimento em direção ao uso de Open Data reflete uma busca por eficiência e inovação, com a transparência sendo um dos pilares fundamentais nesse processo.

Compartilhamento de dados do INSS

A empresa Klavi recentemente lançou no mercado uma solução que permite a conexão e coleta de dados diretamente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Voltada para beneficiários do INSS, a ferramenta oferece a possibilidade de acessar e compartilhar informações sobre seus benefícios, simplificando o processo de comprovação de renda para solicitações de produtos financeiros.

O recurso opera mediante o consentimento do titular, permitindo que os usuários beneficiários do INSS autorizem, através da plataforma da Klavi, o compartilhamento de seus dados com terceiros autorizados. A proposta da empresa é proporcionar aos usuários maior controle sobre suas informações, conferindo uma experiência mais personalizada e segura.



Você também pode gostar:

Mais informações sobre os dados abertos

A relevância do Open Data está sendo cada vez mais reconhecida, principalmente em termos de impulsionar a competitividade econômica. Segundo um estudo realizado pela consultoria McKinsey, economias que adotam o compartilhamento de dados para fins financeiros têm o potencial de obter ganhos no Produto Interno Bruto (PIB) entre 1% e 5% até o ano de 2030.

De acordo com a pesquisa, a implementação efetiva de Open Data pode resultar em um aumento significativo na produtividade, proporcionando um impulso econômico em vários países do mundo. O estudo destaca que os dados abertos desempenham um papel crucial na transformação de mercados emergentes, com especial destaque para regiões como a América Latina e a África.

Apesar de todas as vantagens, é crucial ressaltar que, antes de aderir a iniciativas de Open Data, os usuários devem compreender plenamente como esse sistema funciona. A transparência e a compreensão dos mecanismos de compartilhamento de dados são fundamentais para garantir a segurança e a privacidade das informações pessoais.