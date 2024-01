veja como conseguir absorventes de graça

Na última semana, o governo federal apresentou algumas mudanças no sistema do Farmácia Popular. Trata-se do programa social que disponibiliza remédios e insumos gratuitos, ou ao menos com algum nível de desconto, para a população em situação de vulnerabilidade social.

Qual é a novidade? A partir de agora, o Farmácia Popular passa a entregar absorventes de graça em mais de 31 mil unidades credenciadas em todas as regiões do país. Desde o anúncio, no entanto, muitas mulheres ainda não foram informadas sobre como o procedimento de retirada deve ser feito.

Quem pode retirar

O primeiro passo é entender que nem todas as mulheres terão direito de retirar os absorventes de maneira gratuita. De acordo com as informações do Ministério da Saúde, os itens serão disponibilizados gratuitamente para:

grupos que vivem abaixo da linha da pobreza;

que façam parte do Cadúnico;

que tenham de 10 a 49 anos;

que estejam matriculados em escolas públicas.

Mulheres que estejam em situação de rua também terão o direito de realizar a retirada gratuita dos absorventes dentro do sistema do Farmácia Popular. Ao todo, a expectativa é de que mais de 24 milhões de cidadãs de todas as regiões do país sejam beneficiadas.

Como retirar

Diante das dúvidas sobre o novo sistema, o Ministério das Mulheres decidiu usar as suas redes sociais, para confirmar o que é preciso ser feito para a retirada dos absorventes.

“Para garantir o benefício, as pessoas que se encaixam nos critérios precisarão apresentar um documento de identificação pessoal e uma autorização na farmácia credenciada, que pode ser emitida ‘Meu SUS Digital’– a nova versão do Conecte SUS”, disse o Ministério das Mulheres.



“Em caso de dificuldade, basta se dirigir a uma Unidade Básica de Saúde (UBS), onde agentes de saúde e profissionais podem auxiliar na emissão da autorização, ou aos Centros de Referência da Assistência Social – Cras e Creas, Centros POP”, ressaltou a pasta.

Para as pessoas que estão no sistema penal, o processo é diferente.

“Para as pessoas que estão recolhidas a unidades do sistema penal, a entrega será coordenada e executada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com a distribuição realizada diretamente nas instituições prisionais”, diz o Ministério da Justiça.

“A menstruação é um processo natural, que ocorre em todo o mundo com, pelo menos, metade da população. Ainda assim, dados da Organização das Nações Unidas (ONU) apontam que a pobreza menstrual, associada aos tabus que ainda cercam essa condição, podem ocasionar evasão escolar e desemprego”, completa a pasta.

A lista do Farmácia Popular

Abaixo, você pode ver a lista atualizada de medicamentos completamente gratuitos que estão sendo oferecidos nesta nova fase do programa Farmácia Popular.

Asma

brometo de ipratrópio (0,02 mg e 0,25 mg);

dipropionato de beclometasona (50 mcg, 200 mcg e 250 mcg);

sulfato de salbutamol (100 mcg e 5 mg).

Diabetes

cloridrato de metformina (500 mg, com e sem ação prolongada, e 850 mg);

glibenclamida (5 mg);

insulina humana regular (100 ui/ml);

insulina humana (100 ui/ml).

Hipertensão

atenolol (25 mg);

besilato de anlodipino (5 mg);

captopril (25 mg);

cloridrato de propranolol (40 mg);

hidroclorotiazida (25mg);

losartana potássica (50 mg);

maleato de enalapril (10 mg);

espironolactona (25 mg);

furosemida (40 mg);

succinato de metoprolol (25 ml).

Agora, você pode conferir a lista atualizada de remédios que estão com descontos dentro do sistema do Farmácia Popular. Note que para os usuários do Bolsa Família os medicamentos desta lista também são gratuitos.

Anticoncepcionais

acetato de medroxiprogesterona (150 mg);

etinilestradiol (0,03mg) + levonorgestrel (0,15 mg);

noretisterona (0,35 mg);

valerato de estradiol (5 mg) + enantato de noretisterona (50 mg).

Dislipidemia

(colesterol alto): sinvastatina (10 mg, 20 mg e 40 mg)

Doença de Parkinson

carbidopa (25 mg) + levodopa (250 mg);

cloridrato de benserazida (25 mg) + levodopa (100 mg)

Glaucoma

maleato de timolol (2,5 mg e 5 mg)

Incontinência

Osteoporose

alendronato de sódio (70 mg)

Rinite

budesonida (32 mg e 50 mg);

dipropionato de beclometasona (50 mcg/dose)

Diabetes tipo 2 + doença cardiovascular (> 65 anos)