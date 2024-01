Veja como conseguir mais limite no cartão de crédito

Você gostaria de ter mais limite no cartão de crédito? Ainda mais com a proximidade das festividades de carnaval? Provavelmente, milhares de pessoas queriam ter a opção de aumentar o seu crédito, mas nem todos conseguem aprovação junto aos bancos.

Entretanto, os clientes do Nubank estão podendo aproveitar um grande serviço concedido pelo banco digital. Trata-se do Nu Limite Garantido, que disponibiliza de maneira rápida e sem burocracia o crédito aos seus usuários.

Para ajudar os usuários, o banco digital vem oferecendo uma grande chance de aumentar o limite de maneira rápida e prática, sem a burocracia que a modalidade costuma ter em outras instituições financeiras.

Em resumo, o Nubank entende a importância do cartão de crédito para milhares de pessoas e vem tentando ajudá-las a terem mais crédito disponível.

Para facilitar a vida financeira dos seus clientes, o banco oferece vários serviços, inclusive um que aumenta o limite do cartão de crédito. Entretanto, vale destacar que cada cliente possui um limite, que varia de acordo com fatores como score alto e histórico limpo.

Embora as chances de conseguir aumentar o limite não sejam tão altas para algumas pessoas, existe uma maneira bem simples de conseguir isso com o Nubank. Isso é possível graças ao Nu Limite Garantido, uma nova funcionalidade do banco que vem agradando seus clientes.

Aumento automático do limite do cartão Nubank

As pessoas podem conseguir o aumento do limite do cartão de crédito de outra maneira. Em síntese, os clientes que têm dinheiro guardado ou investido no Nubank podem utilizar o valor como um limite extra para as compras realizadas.

A disponibilização da nova funcionalidade vem acontecendo de maneira gradativa. Apesar de ainda não ser uma realidade para todos os clientes do Nubank, a maioria já pode acessar a função e utilizá-la para aumentar o limite do crédito disponível.



Na verdade, a novidade permite aos usuários o aumento do poder de compra de maneira imediata, sem precisar esperar aprovação do banco para o aumento do limite, convertendo os valores investidos em limite para o cartão de crédito, sem necessidade de uma análise de crédito.

Conheça o Nu Limite Garantido

A saber, o Nu Limite Garantido utiliza o valor guardado nas Caixinhas para aumentar o limite do cartão. Esse capital consiste em modalidades de RDB (Recibo de Depósito Bancário), rendendo 100% do CDI.

Entretanto, é importante ressaltar que o cliente que já possui outras Caixinhas terá que criar uma específica para utilizar como limite no cartão. Isso porque as caixinhas que os usuários já possuem têm outras funcionalidades, e o Nu Limite Garantido precisa de uma caixinha específica para ser utilizado.

Cabe salientar que as caixinhas foram criadas pelo Nubank para ajudar os clientes com os seus planos financeiros. Assim, eles podem guardar o dinheiro de maneira organizada, seguindo as metas estabelecidas e direcionando valores específicos para cada uma delas.

Na prática, o Nu Limite Garantido funciona como uma garantia dada pelos usuários. Caso não haja pagamento da fatura até o vencimento, o Nubank, que tem a possibilidade de acessar o dinheiro da Caixinha destinada ao Nu Limite Garantido, pode utilizar o saldo de maneira parcial ou total, a depender do valor disponível, para quitar a dívida.

Como aumentar o limite do cartão Nubank?

Desde o seu anúncio, em abril deste ano, muitos clientes já aderiram ao Nu Limite Garantido e estão se beneficiando com o aumento automático do limite do cartão de crédito. Portanto, não perca tampo e siga os passos abaixo para aderir à funcionalidade:

Entre no app do Nubank com o seu login; Acesse a seção de cartão de crédito; Clique em “Meus limites”; Em seguida, selecione a opção “Nu Limite Garantido”.

Após seguir esses passos, o cliente será direcionado ao fluxo de criação de Caixinhas. Na nova seção, a pessoa deverá criar uma Caixinha específica para essa finalidade. Assim que houver o primeiro depósito na Caixinha RDB, o dinheiro passará a render 100% do CDI. Esse valor funcionará como o limite adicional do cartão de crédito.

Por fim, o Nubank explica que o dinheiro poderá ser resgatado pelos usuários assim que desejarem, contanto que não esteja sendo utilizado pelo cartão.

Além disso, o banco também informa que levará em consideração como aumento do limite apenas o valor depositado na Caixinha, ou seja, o rendimento da operação não funciona como garantia para o limite.