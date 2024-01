Veja como consultar e resgatar o SEU DINHEIRO Esquecido!

Com a chegada do novo ano, muitas pessoas se veem diante das despesas típicas do período. Contudo, você sabia que existe uma oportunidade de aumentar a renda por meio do resgate de dinheiro esquecido em contas inativas? Estamos falando de mais de R$ 7,5 bilhões parados em contas inativas de bancos e outras instituições, segundo dados mais recentes do Banco Central. Cerca de R$ 6 bilhões pertencem a mais de 40 milhões de brasileiros. Parece interessante? Continue lendo e descubra como resgatar esse dinheiro.

O que é o dinheiro esquecido?

O dinheiro esquecido refere-se a montantes depositados em contas inativas, ou seja, contas que não têm movimentação há algum tempo. Esse valor pode ser resgatado pelos titulares da conta ou por seus herdeiros legais.

Consultando o dinheiro esquecido

Para consultar se você tem dinheiro esquecido nessas contas, você deve acessar a plataforma Valores a Receber, que fica no site do Banco Central. A plataforma oferece também a possibilidade de consulta a valores de pessoa falecida, com acesso para herdeiro, testamentário, inventariante ou representante legal. Para realizar essa consulta, é preciso informar o CPF e a data de nascimento da pessoa falecida.

Veja o passo a passo de como realizar a consulta e como resgatar o dinheiro:

Acesse a página Valores a Receber no site do Banco Central Clique em “Consulte valores a receber”; Preencha os campos com os seus dados; Clique em “Consultar”. Se você tiver valores a receber, aparecerá uma notificação. Você pode então clicar em “Acessar o SVR” para resgatar o valor.

Atenção ao agendamento

O Sistema de Valores a Receber vai informar uma data para você consultar os valores e informar os dados para a transferência. Essa data será um agendamento, e você poderá consultar os valores e informar os dados para a transferência nesse dia. O agendamento será feito de acordo com sua data de nascimento.



Você também pode gostar:

Outras formas de resgatar o dinheiro esquecido

Além dos valores a receber, há outras formas de conseguir dinheiro extra nesse início de ano. Veja abaixo algumas delas:

Dinheiro dos governos Collor e Sarney

Brasileiros que sofreram prejuízos em contas de poupança com a implementação dos planos econômicos dos governos Collor e Sarney têm direito a reparação. Os planos que fazem parte do acordo são: Bresser (1987), Verão (1989), Collor I (1990) e Collor II (1991). Levantamento da Febrapo aponta que 470 mil brasileiros podem reaver suas perdas, a quantia pode variar de R$ 3 mil a até R$100 mil.

Para aderir ao acordo, os interessados devem se habilitar no Portal de Acordos, uma plataforma on-line unificada neste link.

CPF na nota fiscal

A inclusão do CPF na nota fiscal é uma forma de os estados terem maior controle do recolhimento de impostos no comércio e combater a sonegação. Mas o cidadão tem benefícios ao incluir o CPF na nota, em alguns estados é possível até mesmo resgatar os créditos.

Restituição do Imposto de Renda

Mais de um milhão de contribuintes caiu na malha fina entre março e setembro desde ano, segundo a Receita Federal, por inconsistências nas declarações do Imposto de Renda. Para saber se você tem algo a receber, acesse a página da Receita na internet, clique em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, “Consultar a Restituição”.

Resgate do PIS/Pasep

O Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) são contribuições tributárias realizadas pelas empresas e órgãos públicos. De acordo com o Ministério do Trabalho, no PIS/Pasep 2023 (ano-base 2021) foram identificados 24.508.476 trabalhadores com direito ao abono salarial.

Saque-aniversário do FGTS

O saque-aniversário é uma modalidade de resgate dos recursos do FGTS. Ele permite que o trabalhador saque uma parcela do FGTS no mês do seu aniversário.

Ao saber dessas dicas, você pode começar 2024 com mais dinheiro e menos preocupações financeiras. Lembre-se de sempre consultar as informações oficiais e seguir os passos corretos para resgatar o seu dinheiro esquecido!