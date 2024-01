Veja como pagar o IPVA, licenciamento e multas pelo aplicativo

Os clientes do Nubank que residem em São Paulo receberam uma grande notícia para iniciar o ano com as finanças em dia. Agora, é possível organizar ainda melhor as despesas, incluindo o pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), licenciamento e multas do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran SP).

A inovação chega por meio do ícone “Contas do Detran” no aplicativo do Nubank, oferecendo aos clientes a conveniência de realizar pagamentos dessas modalidades diretamente pela plataforma financeira. Ao cadastrar seu veículo, os usuários podem quitar os débitos em aberto de maneira rápida e fácil, simplificando o processo de gestão financeira.

Saiba como cadastrar um veículo

Como já dito anteriormente, o Nubank anunciou um passo a passo simples para que seus clientes em São Paulo possam cadastrar seus veículos no aplicativo e desfrutar da comodidade de pagar IPVA, licenciamento e multas do Detran SP diretamente pela plataforma. Confira abaixo as instruções detalhadas:

Acesse a tela inicial do aplicativo: Ao abrir o aplicativo Nubank , clique no ícone “Pagar” na tela inicial.

, clique no ícone “Pagar” na tela inicial. Selecione “Contas do Detran”: Escolha a opção “Contas do Detran” na lista de serviços disponíveis e siga as telas informativas.

Cadastro da Placa do Veículo: Informe a placa do veículo no campo designado, garantindo a precisão dos dados.

Digite o Número do Renavam: Localize o número do Renavam no documento do automóvel e insira-o no aplicativo quando solicitado.

Atribua um Nome ao Veículo: Personalize o cadastro do veículo dando a ele um nome que o identifique facilmente.

Finalize o Cadastro: Após completar essas etapas, seu veículo estará oficialmente cadastrado no aplicativo Nubank.

Com o veículo devidamente cadastrado, os clientes têm acesso rápido e fácil para consultar e pagar IPVA, licenciamento e multas, de forma centralizada e conveniente. A novidade deve garantir uma experiência financeira descomplicada aos seus usuários, facilitando o gerenciamento de despesas relacionadas a veículos.

Como pagar o IPVA no Nubank?

Ao seguir os passos fornecidos anteriormente para cadastrar o veículo no aplicativo, os usuários podem usufruir da facilidade de quitar suas obrigações como o IPVA ou multas no App no Nubank. Veja a seguir:



Você também pode gostar:

Acesse a tela inicial do aplicativo: Inicie o processo clicando em “Pagar” na tela inicial do app do Nubank .

. Selecione “Contas do Detran”: Toque em “Contas do Detran” para acessar as opções relacionadas aos débitos veiculares.

Consulte débitos do veículo: Escolha “Consultar débitos do veículo” para visualizar todas as pendências relacionadas ao veículo.

IPVA – Escolha e prossiga: Selecione a categoria “IPVA” e prossiga com o pagamento, seguindo as instruções na tela.

Revise e escolha a forma de pagamento: Após escolher as despesas a serem quitadas, revise os pagamentos, escolha a forma de pagamento desejada e insira a senha de 4 dígitos para confirmar a transação.

O processo de pagamento para licenciamento anual e multas segue a mesma lógica, garantindo uma experiência uniforme e descomplicada para o usuário. Vale ressaltar que o Nubank oferece a comodidade de consolidar todos os débitos selecionados em um único pagamento.

Para isso, basta selecionar todas as despesas desejadas, adicionar cada uma através do sinal “+” e seguir em “continuar” para efetuar o pagamento em um único fluxo. Mais informações sobre o pagamento do IPVA no Nubank podem ser obtidas nos canais oficiais do banco digital.